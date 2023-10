MONTRÉAL et NEW YORK, le 10 oct. 2023 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui le retrait à venir de son chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux, Dan Barclay, et la nomination d'Alan Tannenbaum à ce poste. Après 32 ans de carrière dans les services d'investissement, M. Barclay transitionnera au poste de conseiller principal du chef de la direction. Mr. Tannenbaum se joindra aussi au Comité de direction de la Banque. Ces deux changements entreront en vigueur le 1er novembre 2023.

M. Tannenbaum dirigera BMO Marchés des capitaux et assurera l'orientation stratégique des marchés mondiaux et des segments de clientèle de banque d'affaires et de services bancaires aux sociétés. Il relèvera de Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Brad Chapin succédera à M. Tannenbaum en occupant le poste de chef mondial intérimaire, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés.

À BMO depuis 2010, M. Tannenbaum a occupé plusieurs postes de direction. Il a notamment été responsable des activités de Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés de BMO avec des entreprises, des administrations publiques et des investisseurs en capital du monde entier. Ces activités incluaient la prise ferme de titres de capitaux propres et de titres d'emprunt, le financement à levier financier, l'octroi de crédit aux sociétés et le financement de projets, les services consultatifs en fusion et acquisition, ainsi que les services bancaires et le commerce à l'international. Il a aussi dirigé l'équipe Solutions de financement de grandes entreprises. Ses responsabilités englobaient toutes les activités de mobilisation de fonds et la gestion des risques connexes associées aux actions et aux titres à revenu fixe. Outre ses plus récentes contributions aux activités de Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés de BMO, il possède une vaste expérience du service à la clientèle au sein des Marchés mondiaux.

« La nomination d'Alan nous permettra d'assurer une solide transition pour un secteur d'activité très performant et à potentiel élevé, qui occupe une place essentielle dans le portefeuille de BMO, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Il s'agit d'un leader stratégique, novateur et animé de valeurs, dont la volonté d'aider nos clients et les collectivités que nous servons a permis d'obtenir de solides résultats. Alan est bien placé pour saisir de nouvelles occasions de croissance pour BMO Marchés des capitaux et pour concrétiser les aspirations de croissance de tous les clients de la Banque. »

M. Tannenbaum est un fervent défenseur de l'engagement à long terme de BMO en matière de diversité, d'équité et d'inclusion en milieu de travail. Il est déterminé à poursuivre le travail de M. Barclay pour continuer d'intégrer ces valeurs à la culture de BMO, éliminer les obstacles et contribuer directement à la vigueur de la performance de BMO.

« Les 32 ans d'expérience de Dan dans le service à la clientèle, son leadership éthique, les percées en matière d'innovation et les conseils stratégiques qu'il a apportés à l'équipe de direction de BMO ont joué un rôle clé dans les progrès que la Banque réalise pour ses clients. Dan a contribué à faire de BMO le principal partenaire de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre et nous a positionnés comme un leader mondial de la finance durable, tout en plaidant avec passion pour une transition énergétique qui soit à la fois durable pour notre planète et pour les collectivités que nous servons, a ajouté M. White. Par son engagement envers nos clients, nos employés et les personnes les plus vulnérables de la société, notamment en tant que président du conseil d'administration de la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada, il a incarné la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

