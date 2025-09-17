MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le départ prochain à la retraite de son chef des finances, Tayfun Tuzun, et la nomination de Rahul Nalgirkar à ce poste.

Entré au service de BMO en 2020, M. Tuzun dirige les équipes financières des groupes d'exploitation et de l'organisation, notamment les fonctions de trésorerie, de développement de l'organisation, de stratégie, de comptabilité, de fiscalité, de relations avec les investisseurs et de gestion de la performance financière.

« Tayfun s'est joint à BMO au cours de l'une des périodes les plus dynamiques de notre histoire, travaillant avec notre équipe de direction pour servir nos clients, numériser et rationaliser les opérations, et acquérir et intégrer Bank of the West, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. BMO a bénéficié du leadership et de l'expertise de Tayfun, notamment en ce qui concerne la gestion efficace du capital, des liquidités et du financement, et ce, à une période où nous travaillions à faire de BMO l'une des plus grandes banques d'Amérique du Nord. »

M. Tuzun prendra sa retraite de BMO au début de 2026. Nommé au Conseil d'administration de la filiale américaine de BMO, BMO Financial Corp., en 2023, M. Tuzun prévoit continuer à s'acquitter de ses responsabilités liées à cette fonction.

Après une période de transition en tant que chef des finances délégué, Rahul Nalgirkar sera nommé chef des finances le 1er janvier 2026 et se joindra au Comité de direction de la Banque.

M. Nalgirkar est entré au service de BMO en 2022 au poste de chef des finances de BMO aux États-Unis et chef des finances des Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et aux États-Unis. Avant de se joindre à BMO, M. Nalgirkar était chef des finances du groupe des secteurs d'activité à la Fifth Third Bank, après avoir occupé des postes en finances de grandes entreprises à GE Capital, Citigroup et CIT.

« Rahul est un dirigeant dynamique et stratégique dans le domaine de la finance. Il a une connaissance approfondie du secteur des services financiers en Amérique du Nord et a fait ses preuves en tant que collaborateur et catalyseur de la performance, a poursuivi M. White. Qu'il s'agisse de faire des avancées dans la mise en place d'un service complet pour nos clients à l'échelle de nos activités et de nos secteurs géographiques, ou de donner vie à notre stratégie et de réduire la complexité pour obtenir des résultats, il ne fait aucun doute que Rahul a laissé sa marque. Tayfun continuera à travailler en étroite collaboration avec Rahul pendant cette période de transition. »

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Pour plus de renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements - Personne-ressource de l'équipe Relations médias : John Fenton, Toronto, [email protected], 416 867-3996; personnes-ressources de l'équipe Relations avec les investisseurs : Christine Viau, chef, Communications et relations avec les investisseurs, [email protected], 416 867-6956; Bill Anderson, directeur général, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 867-7834