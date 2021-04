MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW/ - La Banque de Montréal (BMO) (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui l'élection de Madhu Ranganathan et de Stephen Dent au conseil d'administration de BMO à la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires.

« Nous sommes heureux d'accueillir Steve et Madhu au conseil d'administration, a déclaré George Cope, président du conseil de BMO. Leurs connaissances et leur expérience constitueront un excellent complément au groupe de personnes talentueuses qui siègent à notre conseil. »

Madhu Ranganathan est la vice-présidente à la direction et chef des finances d'OpenText. Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans la direction d'activités financières et possède une formation axée sur les technologies novatrices de la Silicon Valley ainsi qu'une expertise approfondie en exploitation auprès d'entreprises de services liés aux logiciels, au matériel informatique et aux technologies.

Avant de se joindre à OpenText en 2018, elle a été pendant 10 ans chef des finances de [24]7.ai, une entreprise de services et de logiciels mondiale axée sur l'expérience client. Tout au long de sa carrière, Mme Ranganathan a exercé diverses fonctions auprès de sociétés de technologie novatrices et d'importantes entreprises de services comptables et financiers.

Mme Ranganathan siège actuellement au conseil et préside le comité d'audit d'Akamai Technologies. Elle est membre de l'Institute of Chartered Accountants of India et de l'American Institute of Certified Public Accountants. De plus, Mme Ranganathan est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Massachusetts et d'un baccalauréat en comptabilité de l'Université de Madras.

Stephen Dent est directeur général et cofondateur de Birch Hill Equity Partners, société de capital-investissement de Toronto. M. Dent compte plus de 30 ans d'expérience en capital-investissement et possède une expertise approfondie en répartition du capital, en planification stratégique, en comptabilité et en finance.

Avant d'exercer ses fonctions actuelles, M. Dent a travaillé pendant 15 ans auprès d'une grande banque canadienne, où il faisait partie de l'équipe de haute direction de sa division de capital-investissement canadienne.

M. Dent est membre du Conseil canadien des affaires. Il a participé à la fondation de Our Children's Medicine et apporte un soutien continu à cet organisme qui fait la promotion de l'emploi des Autochtones auprès de grandes sociétés canadiennes. Il a également participé à la fondation du Birch Hill Scholarship Program et apporte un soutien continu à ce programme qui appuie la formation des jeunes Autochtones dans les écoles de commerce. M. Dent est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Wilfred Laurier et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Ivey School of Business de l'Université Western.

Élection du conseil d'administration

Lors de l'Assemblée annuelle, tous les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procuration de la Banque datée du 11 février 2021 ont été élus en qualité d'administrateurs. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont indiqués ci-après.

Les 13 candidats proposés par la direction et dont les noms figurent ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de BMO :

Candidat Votes pour Absentions de votes Janice M. Babiak 299 680 685 98,67 % 4 050 330 1,33 % Sophie Brochu 301 988 463 99,43 % 1 742 548 0,57 % Craig W. Broderick 302 562 672 99,62 % 1 168 343 0,38 % George A. Cope 297 873 529 98,07 % 5 856 768 1,93 % Stephen Dent 302 858 750 99,71 % 872 265 0,29 % Christine A. Edwards 301 385 255 99,23 % 2 344 442 0,77 % Dr Martin S. Eichenbaum 302 522 147 99,60 % 1 208 616 0,40 % David Harquail 302 882 265 99,73 % 818 750 0,27 % Linda S. Huber 302 842 503 99,71 % 888 512 0,29 % Éric R. La Flèche 301 235 814 99,18 % 2 495 201 0,82 % Lorraine Mitchelmore 302 157 409 99,48 % 1 573 606 0,52 % Madhu Ranganathan 301 330 217 99,21 % 2 400 806 0,79 % Darryl White 302 828 132 99,71 % 872 891 0,29 %

Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires ont été publiés sur le site www.bmo.com, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

