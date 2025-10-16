BMO vendra 138 succursales sur certains marchés, afin de soutenir le redéploiement de son capital et de ses ressources

BMO prévoit d'ouvrir 150 nouvelles succursales au cours des cinq prochaines années sur les marchés clés afin de soutenir la croissance à long terme de sa clientèle et de ses activités

MONTRÉAL and CHICAGO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - BMO (TSX; NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui une initiative stratégique visant à optimiser son réseau de succursales aux États-Unis et à réinvestir dans les marchés présentant un engagement client fort et un potentiel de croissance à long terme.

BMO a annoncé avoir conclu un accord définitif pour la vente de 138 succursales de BMO à First-Citizens Bank & Trust Company (« First Citizens Bank »). Les succursales sont principalement situées dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas, le Missouri, l'Oklahoma et l'Idaho, tandis que certaines succursales se trouvent dans l'ouest du Minnesota, une succursale dans l'est de l'Oregon et une autre dans le sud de l'Illinois.

Parallèlement, BMO prévoit d'ouvrir 150 nouvelles succursales au cours des cinq prochaines années, en mettant l'accent sur la densification de sa présence sur les marchés américains où elle a la possibilité d'atteindre une masse critique et de s'appuyer sur des offres établies dans les Services bancaires Particuliers et entreprises, les Services bancaires aux grandes entreprises et la Gestion de patrimoine afin de fournir des services et des conseils intégrés et personnalisés à grande échelle. Les projets de nouvelles succursales seront centrés sur la Californie, mais ne se limiteront pas à cet État.

« Nous concentrons nos efforts sur les marchés présentant le plus grand potentiel de croissance à long terme, a déclaré Aron Levine, président, BMO É.-U. Cette réaffectation nous permet d'approfondir nos relations avec nos clients et de leur offrir toute la puissance de BMO. Nos succursales jouent un rôle essentiel dans cette démarche; elles sont bien plus que de simples bâtiments. Ce sont des centres de conseil financier et des pôles communautaires où se nouent des relations, où des conseils personnalisés sont prodigués et où les clients sont aidés à atteindre leurs objectifs, tout cela afin de les aider à améliorer leurs finances. »

L'annonce faite aujourd'hui s'inscrit dans la stratégie de BMO visant à renforcer ses rendements et sa rentabilité à long terme en tant que banque nord-américaine de premier plan. Elle reflète également son engagement à densifier et à tirer parti de ses atouts bien établis sur le marché américain, où BMO est bien positionnée pour assurer sa croissance.

Selon les modalités de l'entente, la First Citizens Bank prendra en charge environ 5,7 milliards de dollars en dépôts et achètera environ 1,1 milliard de dollars en prêts, moyennant une prime nette sur les dépôts d'environ 5 pour cent versée à la conclusion. Par conséquent, la Banque comptabilisera des frais en guise de geste de bonne volonté d'environ 75 millions de dollars américains (104 millions de dollars canadiens) avant et après impôts au quatrième trimestre de 2025. À la conclusion, la Banque prévoit comptabiliser une charge fiscale d'environ 85 millions de dollars américains (117 millions de dollars canadiens). L'incidence sur le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la Banque ne devrait pas être significative. Ces montants sont sujets à des ajustements à la conclusion, notamment en fonction de la juste valeur et des taux de change en vigueur, et seront présentés dans le segment des Services d'entreprise et traités comme un élément d'ajustement.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions habituelles de conclusion, et devrait être finalisée au milieu de 2026.

Jusqu'à la finalisation de la transaction, les clients de BMO devraient continuer à effectuer leurs opérations bancaires comme d'habitude, en utilisant leurs chèques, cartes, succursales et accès en ligne existants. BMO et la First Citizens Bank travaillent ensemble pour assurer une transition en douceur pour les clients concernés.

Dans le cadre de la transaction, BMO Marchés des capitaux et Piper Sandler & Co. ont agi en tant que conseillers financiers et Godfrey & Khan, S.C. a agi en tant que conseiller juridique pour BMO. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP et Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan, L.L.P. ont agi en tant que conseillers juridiques auprès de la First Citizens Bank.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la conclusion prévue de la transaction proposée, à l'ouverture de nouvelles succursales bancaires, aux incidences financières de la transaction proposée, à nos stratégies ou actions futures, au contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et aux résultats et perspectives de nos opérations; ils comprennent aussi les énoncés faits par notre équipe de direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « s'attendre à », « prévoir », « s'engager à », « optimiser » et « pouvoi », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent que nous formulions des hypothèses et elles comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prédire les effets.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la possibilité que la transaction proposée ne soit pas conclue dans les délais prévus ou qu'elle ne le soit pas du tout parce que les approbations réglementaires requises n'auront pas été obtenues ou que les autres conditions de conclusion n'auront pas été remplies en temps opportun ou qu'elles ne l'auront pas été du tout, ou encore qu'elles auront été obtenues ou remplies sous réserve de conditions ou d'exigences préalables; les avantages escomptés de la transaction proposée ne sont pas réalisés dans les délais prévus ou ne se réalisent pas du tout en raison de l'évolution des conditions générales de l'économie et du marché, des lois et des règlements et de leur application et du degré de concurrence dans les secteurs d'activité dans lesquels BMO exerce ses activités; le détournement du temps de gestion sur des questions liées aux transactions; et les autres facteurs mentionnés dans la section sur les risques qui pourraient influer sur les résultats futurs, ainsi que les sections concernant les risques liés au crédit et aux contreparties, au marché, à l'assurance, à la liquidité et au financement, aux aspects opérationnels non financiers, à la réglementation et aux affaires juridiques, aux stratégies, aux aspects environnementaux et sociaux et à la réputation, dans la section Gestion globale des risques du Rapport annuel 2024 de BMO et la section Gestion des risques du Rapport de gestion du troisième trimestre 2025 de BMO. Ces sections présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs ainsi que sur notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes à comprendre la transaction proposée, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

