MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires.

Lors de l'assemblée, tous les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Banque datée du 7 février 2024 ont été élus. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont indiqués ci-après.

Les 13 candidats dont les noms figurent ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la Banque de Montréal :

Candidat Votes pour Abstentions de votes Janice M. Babiak 342 157 861 97,36 % 9 271 842 2,64 % Craig W. Broderick 347 929 389 99,00 % 3 500 313 1,00 % Hazel Claxton 350 277 619 99,67 % 1 152 183 0,33 % George A. Cope 334 780 073 95,26 % 16 649 729 4,74 % Stephen Dent 350 489 694 99,73 % 939 655 0,27 % Christine A. Edwards 340 920 673 97,01 % 10 508 676 2,99 % Martin S. Eichenbaum 349 808 876 99,54 % 1 620 472 0,46 % David Harquail 350 281 227 99,67 % 1 148 121 0,33 % Linda S. Huber 350 224 200 99,66 % 1 205 559 0,34 % Eric R. La Flèche 346 253 767 98,53 % 5 176 036 1,47 % Lorraine Mitchelmore 347 954 785 99,01 % 3 474 973 0,99 % Madhu Ranganathan 318 658 988 90,68 % 32 770 815 9,32 % Darryl White 349 208 736 99,37 % 2 221 067 0,63 %

Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui seront publiés sous peu sur le site www.bmo.com, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Internet : www.bmo.com Twitter : @BMOMedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : John Fenton, Toronto, [email protected], 416-867-3996; Relations avec les investisseurs : Christine Viau, chef, Relations avec les investisseurs, Toronto, [email protected], 416-867-6956; Bill Anderson, directeur général, Relations avec les investisseurs, Toronto, [email protected], 416-867-7834