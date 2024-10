MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'octobre 2024 aux porteurs de parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 octobre 2024 recevront les distributions en espèces payables le 4 novembre 2024.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 30 octobre 2024.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

NOM DU FONDS SYMBOLE DU FONDS DISTRIBUTION EN

ESPÈCES PAR PART FINB BMO obligations totales ZAG 0,040 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,040 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,030 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,045 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,140 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,090 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,075 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement ESGH 0,100 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes) ESGH.F 0,095 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,056 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,090 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,085 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,045 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,068 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,060 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,033 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,040 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,050 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,028 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,034 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,042 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,059 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,042 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,057 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,038 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,025 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,030 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,038 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,060 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,060 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,06 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,090 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,100 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,098 FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZBAL.T 0,141 FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré ZEBA 0,115 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,100 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,150 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,145 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,100 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,175 FNB BMO Croissance (Parts de distribution à pourcentage fixe) ZGRO.T 0,160 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,080 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,090 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,070 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,120 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,160 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,155 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,160 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,165 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,195 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,120 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,115 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,080 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,060 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,055 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,100 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,090 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) BGDV 0,034 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) BGRT 0,055 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,170 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 0,050

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U et ZPW.U.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

