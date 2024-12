MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. ont annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties de 2024 à l'égard des fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) ou de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB)1. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital et aux revenus spéciaux réalisés par les FNB BMO et la série FNB, et sont payées aux porteurs de parts, tel que requis, pour s'assurer que les FNB BMO et la série FNB ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire.

Les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2024 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2024. Les montants imposables réels, incluant les caractéristiques fiscales, seront communiqués en 2025.

Il convient de noter que les distributions en espèces seront présentées de manière distincte et qu'elles pourraient s'appliquer à certains FNB BMO et certains fonds de la série FNB versant des distributions annuelles réinvesties.

Voici les montants des distributions annuelles réinvesties par part :

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION

RÉINVESTIE ($) FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur ZLSC 0,089 FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur ZLSU 1,078 FINB BMO obligations totales ZAG 0,000 FINB BMO obligations de sociétés notées BBB ZBBB 0,015 FINB BMO revenu de banques canadiennes ZBI 0,019 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,015 FINB BMO actions du secteur énergie propre ZCLN 0,000 FINB BMO obligations de sociétés ZCB 0,000 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,000 FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0,000 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,000 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,000 FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux couvert en dollars canadiens ZMT 0,000 FINB BMO équipondéré aurifères mondiales ZGD 5,604 FINB BMO équipondéré produits industriels ZIN 1,195 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz ZEO 0,057 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,379 FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0,097 FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0,124 FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0,000 FINB BMO équipondéré américain de la santé ZHU 0,000 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,424 FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB 0,028 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement ESGH 0,291 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes) ESGH.F 0,111 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens ESGF 0,066 FINB BMO communications mondiales COMM 0,104 FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens DISC 0,019 FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens STPL 0,000 FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,258 FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,003 FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité ZQB 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,010 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,053 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,036 FINB BMO Japon ZJPN 0,000 FINB BMO Japon (parts couvertes) ZJPN.F 0,038 FINB BMO petites aurifères ZJG 0,000 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,018 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,000 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,000 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,000 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme ZTL 0,198 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes) ZTL.F 0,127 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)* ZTL.U 0,685 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,000 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,000 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,003 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,011 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme ZTM 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)* ZTM.U 0,011 FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris ZGRN 0,000 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 2,369 FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders ESGA 0,023 FINB BMO MSCI Canada valeur ZVC 0,578 FINB BMO MSCI China ESG Leaders ZCH 0,000 FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders ESGE 0,000 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens ZDM 0,092 FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité ZIQ 0,000 FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0,000 FINB BMO MSCI marchés émergents ZEM 0,781 FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 0,028 FINB BMO MSCI Global ESG Leaders ESGG 0,000 FINB BMO MSCI India ESG Leaders ZID 0,000 FINB BMO MSCI USA ESG Leaders ESGY 0,000 FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes) ESGY.F 0,000 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 1,251 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes) ZUQ.F 0,445 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)* ZUQ.U 0,966 FINB BMO MSCI américaines valeur ZVU 0,098 FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 0,000 FINB BMO actions du Nasdaq 100 ZNQ 0,000 FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en $ US)* ZNQ.U 0,000 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,000 FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0,000 FINB BMO S&P 500 ZSP 0,019 FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)* ZSP.U 0,015 FINB BMO S&P/TSX 60 ZIU 3,626 FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0,000 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation ZMID 1,659 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes) ZMID.F 0,000 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)* ZMID.U 0,447 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML 0,181 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes) ZSML.F 0,130 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)* ZSML.U 0,131 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,022 FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts) ZCS.L 0,241 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,048 FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts) ZFS.L 0,195 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,000 FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts) ZPS.L 0,126 FINB BMO obligations à court terme ZSB 0,113 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,053 FINB BMO TIPS à court terme ZTIP 0,000 FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes) ZTIP.F 0,000 FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)* ZTIP.U 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme ZTS 0,083 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)* ZTS.U 0,083 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,438 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,329 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,342 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,000 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,000 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,000 FINB BMO TIPS américains TIPS 0,122 FINB BMO TIPS américains (parts couvertes) TIPS.F 0,492 FINB BMO TIPS américains (parts en $ US)* TIPS.U 0,000 FNB BMO toutes actions ZEQT 0,353 FNB BMO ESG Équilibré ZESG 0,663 FNB BMO Équilibré ZBAL 0,489 FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZBAL.T 0,000 FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré ZEBA 0,000 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,683 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,000 FNB BMO Conservateur ZCON 0,000 FNB BMO obligations à escompte de sociétés ZCDB 0,014 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,249 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,031 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,828 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,000 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,670 FNB BMO agriculture mondiale ZEAT 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,949 FNB BMO lingots d'or ZGLD 0,000 FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens ZGLH 1,584 FNB BMO lingots d'or (parts en $ US)* ZGLD.U 0,000 FNB BMO Croissance ZGRO 0,523 FNB BMO Croissance (parts de distribution à pourcentage fixe) ZGRO.T 0,000 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,000 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,217 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 1,116 FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité ZLE 0,000 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité ZLI 0,163 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLD 0,183 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 1,897 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)* ZLU.U 1,718 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLH 0,000 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,593 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 1,365 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 1,170 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 1,201 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 1,015 FNB BMO obligations à escompte à court terme ZSDB 0,279 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,000 FNB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts) ZST.L 0,640 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,000 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US - réinvestissement des parts)* ZUS.V 0,720 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,000 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,000 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,976 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,595 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,000 FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens ZUEA 0,850 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens ZJAN 0,195 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens ZAPR 0,056 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens ZJUL 0,243 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens ZOCT 0,066 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,134 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,016 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,257 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,258 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,294 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,000 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,000 BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB) ZCPB 0,121 BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB) ZGSB 0,000 BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB) ZMSB 0,000 BMO ARK Fonds révolution génomique (série FNB) ARKG 0,000 BMO ARK Fonds innovation (série FNB) ARKK 0,000 BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération (série FNB) ARKW 1,194 BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB) TOWR 0,116 BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB) GRNI 0,000 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) BGDV 4,642 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,760 BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active) BGEQ 2,854 BMO Fonds soins de la santé mondiaux (Série FNB active) BGHC 0,000 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 0,478 BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active) BGIN 0,468 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) BGRT 0,338 BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes (série FNB) ZFC 0,000 BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines (série FNB) ZFN 4,099 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB) ZZZD 0,000 BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (série FNB) ZACE 0,000 BMO Fonds d'actions américaines de croissance CMF (série FNB) ZUGE 0,705 BMO Fonds d'actions américaines de valeur CMF (série FNB) ZUVE 0,191 BMO Fonds leadership féminin (série FNB) WOMN 0,000

*Les montants des distributions réinvesties par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZTL.U, ZIC.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZNQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZUAG.U, ZUP.U, TIPS.U, ZWB.U, ZGLD.U, ZLU.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U et ZUS.V.

1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZDJ, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZDJ.

S&PMD, indice composé plafonné S&P/TSXMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence à S&P Dow Jones Indices LLC et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. en rapport avec les fonds ZCN, ZUE, ZIU, ZCN, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F et ZSML.U. S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX et leurs sociétés affiliées respectives ne recommandent pas ces FNB BMO, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'effectuer des opérations ou un placement dans ces FNB BMO.

NASDAQMD, NASDAQ-100 IndexMD Hedged to CAD et FINB BMO actions du Nasdaq 100 sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés ») et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FINB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les Sociétés. Les sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens et du FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en dollars US comprises).

Les FNB BMO ou les titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc et tout FNB BMO lié.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans des FNB BMO et des fonds de la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB des Fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO et les fonds de la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

