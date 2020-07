BMO annonce de nouvelles mesures visant à enrayer l'injustice raciale

MONTRÉAL, le 13 juillet 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui les prochaines étapes de son engagement envers une société sans aucun obstacle à l'inclusion en s'efforçant d'éliminer les inégalités raciales au sein de l'organisation et du secteur des services financiers. Diverses initiatives sont en cours pour combler les lacunes qui touchent les employés, les clients et les communautés noirs, autochtones et de couleur. Les mesures directes comprennent l'élaboration de nouveaux objectifs de diversité, la mise en place d'un conseil consultatif pour les Noirs et les Latino-Américains, la création de programmes de développement du leadership pour l'avancement professionnel et l'établissement d'objectifs d'embauche d'étudiants chez les jeunes noirs, autochtones et de couleur.

« Pour faire une différence dans la vie, comme en affaires, nous devons être des chefs de file en matière de promotion de la diversité et de l'inclusion au sein du personnel. Nous avons encore beaucoup à faire pour éliminer les obstacles à l'inclusion et accélérons la mise en œuvre d'initiatives qui entraîneront des changements importants et durables, a affirmé Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. La création d'une société plus inclusive est essentielle à notre identité en tant qu'organisation et comprend l'élimination des obstacles à l'avancement professionnel qui ont un impact disproportionné sur les employés noirs, autochtones et de couleur dans le secteur des services financiers. Elle signifie aussi que nous devons reconnaître les écarts actuels de représentation, écouter les expériences de nos employés et démanteler les systèmes qui n'ont pas été équitables - tant dans notre organisation que dans les collectivités. »

Soutien et partenariats communautaires

BMO s'est engagée à favoriser des comportements inclusifs dans ses alliances et partenariats communautaires dans des domaines tels que le développement de la main-d'œuvre, les soins de santé, la petite entreprise, le logement abordable, les arts et la culture. Le soutien continu aux petites entreprises appartenant à des minorités, y compris les clients et les fournisseurs, se poursuit dans le cadre de la stratégie globale de diversité.

Autres avancées dans les partenariats et le soutien communautaires :

Annonce plus tôt d'un don de 1 million de dollars à des organismes d'Amérique du Nord voués à la justice sociale et raciale.

Nomination d'Eric Smith, vice-président, BMO Harris Bank, à titre de président du conseil américain pour la diversité des fournisseurs, dont le mandat est de fixer des objectifs plus audacieux pour les dépenses auprès de divers fournisseurs certifiés, tout en s'appuyant sur les relations existantes qui ont une influence positive sur les communautés locales. Le conseil sera élargi à l'ensemble de l'organisation en septembre.

Don de 10 millions de dollars (en anglais) de BMO pour soutenir le plan de développement économique du maire de Chicago avec le réseau de quartiers de United Way, qui dessert principalement les communautés noires et latino-américaines.

Don de 3 millions de dollars de BMO à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants pour soutenir le centre de pédiatrie sociale Minnie's Hope. Le centre a été mis sur pied par et pour la communauté crie de Whapmagoostui et celle, inuite, de Kuujjuaraapik, toutes deux situées sur la rive sud de la baie d'Hudson, et réalise des travaux révolutionnaires sous la direction de l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine de l'Université McGill.

Cultiver une main-d'œuvre et une société inclusives

En faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion, BMO s'est engagée à l'égard des initiatives et des ressources suivantes pour diversifier la composition de son effectif :

À l'automne 2020, BMO va établir de nouveaux objectifs quinquennaux visant à combler les lacunes dans la représentation de l'effectif de divers groupes dans les postes de direction et à mesurer de façon transparente les progrès réalisés dans la promotion de l'avancement des Noirs, des Autochtones et des personnes de couleur à BMO. Des objectifs spécifiques seront définis pour les sous-segments de Noirs, d'Autochtones et de personnes de couleur. Ces objectifs seront revus de façon continue par le Comité de performance de la Banque que préside Darryl White , chef de la direction de BMO.

, chef de la direction de BMO. Création d'un conseil consultatif pour les Noirs et les Latino-américains coprésidé par Deland Kamanga , Darrel Hackett et Herb Mazariegos , et composé de hauts dirigeants, qui se concentrera sur l'expérience d'employés, l'avancement et l'engagement de talents noirs et latino-américains grâce à des équipes de travail dédiées et à un partenariat avec les groupes-ressources d'employés (GRE) de BMO. Le conseil consultatif pour les Noirs et les Latino-américains stimulera également les progrès dans les trois piliers de BMO : les collègues, les clients et la collectivité.

, et , et composé de hauts dirigeants, qui se concentrera sur l'expérience d'employés, l'avancement et l'engagement de talents noirs et latino-américains grâce à des équipes de travail dédiées et à un partenariat avec les groupes-ressources d'employés (GRE) de BMO. Le conseil consultatif pour les Noirs et les Latino-américains stimulera également les progrès dans les trois piliers de BMO : les collègues, les clients et la collectivité. Créé en janvier 2020 avec des chefs et des dirigeants autochtones de partout au Canada , le conseil consultatif pour les communautés autochtones continuera d'informer les politiques et les pratiques de BMO conformément à la Commission de vérité et de réconciliation du Canada ; en particulier avec la mise en œuvre de formations sur l'histoire et la sensibilisation culturelle des peuples autochtones, la création d'emplois et de formations pour les peuples autochtones, et la réalisation d'une croissance économique durable à long terme pour les communautés autochtones.

Le modèle de gouvernance de la diversité et de l'inclusion de BMO repose sur la responsabilisation des dirigeants et l'étroite collaboration avec les 6 000 membres des 14 GRE de la Banque.

Écouter, apprendre et agir

Dans le cadre de son engagement à défendre une culture d'apprentissage continu, BMO a créé les ressources pédagogiques suivantes pour les employés :

Par le biais de L'Académie BMO, renforcement de l'accès aux programmes de développement axés sur la création d'un bassin de futurs leaders et de compétences futures pour les talents des communautés noires, autochtones et de couleur.

Engagement à ce que 40 pour cent des possibilités offertes aux étudiants soient destinées aux jeunes des communautés noires, autochtones et de couleur.

Lancement d'un nouvel apprentissage autochtone pour les employés canadiens plus tard cette année et engagement à ce que des ateliers sur l'éducation autochtone soient mis à la disposition des hauts dirigeants d'ici 2021.

En plus de ces nouveaux programmes, et sous la direction du GRE du réseau des professionnels noirs de BMO, les employés ont accès aux ressources existantes qui les aideront à mieux comprendre le racisme et l'expérience des Noirs, notamment :

Lancée en 2015, Apprendre de nos différences de BMO est une plateforme d'apprentissage en ligne inclusive conçue pour renforcer la capacité de leadership inclusif des gestionnaires de personnes de BMO. En 2019, BMO a lancé la phase II du programme pour tous les employés, Apprendre de nos différences - Pour tous (LFD4A).

de BMO est une plateforme d'apprentissage en ligne inclusive conçue pour renforcer la capacité de leadership inclusif des gestionnaires de personnes de BMO. En 2019, BMO a lancé la phase II du programme pour tous les employés, (LFD4A). Un nouveau site Web comprenant du matériel éducatif sur l'injustice raciale, y compris un guide éducatif qui constitue une riche base initiale pour comprendre les enjeux récents de l'injustice raciale dans la communauté noire.

La plateforme d'apprentissage BMO U comprend un parcours sur la compréhension et la lutte contre le racisme, et une série de ressources spécifiques.

Complétant les actions directes déjà en cours dans toute l'organisation, le PDG de BMO, Darryl White, a approuvé l'engagement du PDG du Conseil canadien des chefs d'entreprise contre le racisme systémique anti-Noir aux côtés d'autres chefs de file du secteur des services financiers. Les engagements énoncés s'alignent sur les plans de BMO concernant la représentation et l'avancement, l'éducation, la collaboration avec la communauté noire et l'établissement de conditions de réussite. Cette initiative offre également aux dirigeants d'entreprise la possibilité de partager des objectifs et des apprentissages entre différents secteurs afin de favoriser davantage l'équité.

Des détails supplémentaires concernant les efforts continus de BMO en matière d'équité raciale seront annoncés au cours des prochaines semaines. Pour plus d'informations sur l'engagement de BMO envers la diversité et l'inclusion, visitez https://responsabilite-societale.bmo.com/.

