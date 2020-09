MONTRÉAL et CHICAGO, le 9 sept. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui de nouveaux objectifs sur cinq ans en matière de diversité qui visent à combler les écarts touchant les employés, les clients et les communautés noirs, autochtones, de couleur, latino-américains et LGBTQ2+. Les objectifs de L'inclusion sans obstacles 2025 découlent d'une expansion ambitieuse de la stratégie pluriannuelle en matière de diversité établie en 2017.

Les nouveaux plans et points de référence ont notamment pour but de doubler la représentation des employés noirs dans des postes de haute direction à l'échelle de l'organisation, d'accélérer la mise en œuvre de stratégies de gestion des talents autochtones, d'établir un objectif de représentation de la communauté LGBTQ2+ et de maintenir une solide position en matière d'équité entre les sexes.

« Notre engagement à créer une société plus inclusive est inébranlable, et notre stratégie renouvelée en matière de diversité est l'un des moyens que nous utilisons pour entraîner un changement significatif pour nos employés, nos clients et les collectivités locales, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Ces objectifs ambitieux nous aideront à réaliser notre vision d'éliminer les obstacles à l'inclusion dans la société, en contribuant directement à combler les écarts de représentation au sein de notre organisation et du secteur des services financiers, afin de créer des occasions pour tous. »

La stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 et les objectifs de représentation de BMO

La stratégie renouvelée de BMO en matière de diversité met l'accent sur les employés sous-représentés et des cibles annuelles ont été établies afin d'atteindre les objectifs de L'inclusion sans obstacles 2025, qui comprennent les suivants :

Augmenter la représentation des employés noirs dans les postes de haute direction à 3,5 % et à 7 % au Canada et aux États-Unis, respectivement.

et aux États-Unis, respectivement. Augmenter la représentation des employés de couleur dans les postes de haute direction au Canada et aux États-Unis à 30 % ou plus.

et aux États-Unis à 30 % ou plus. Augmenter la représentation des employés latino-américains dans les postes de haute direction à 7 % aux États-Unis.

Maintenir notre position actuelle en matière d'équité entre les sexes grâce à une représentation de 40 à 60 % dans les postes de haute direction à l'échelle de notre organisation.

Augmenter la représentation des stagiaires et des employés débutants noirs et latino-américains aux États-Unis à 30 % et veiller à ce que 40 % des occasions d'emploi pour les étudiants au Canada soient destinées aux étudiants noirs, autochtones et de couleur.

soient destinées aux étudiants noirs, autochtones et de couleur. Augmenter la représentation des Autochtones au sein de notre effectif au Canada à 1,6 %.

à 1,6 %. Augmenter la représentation des personnes handicapées pour qu'elle atteigne de 5 à 7 % de notre effectif.

Établir un objectif de représentation de 3 % de notre effectif pour les membres de la communauté LGBTQ2+.

Après avoir atteint quatre des cinq objectifs de notre stratégie de diversité de l'effectif précédente, nous avons défini les nouveaux points de référence en tenant compte de différents éléments, y compris des tendances guidées par les données, la disponibilité sur le marché du travail et des facteurs environnementaux internes et externes. Ces objectifs feront l'objet d'un examen en continu par le Comité de performance de la Banque, présidé par M. White.

Investir dans nos collègues, nos clients et les collectivités

La stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO vise également à donner accès aux occasions et à favoriser la progression de nos collègues, de nos clients et des collectivités que nous servons.

À l'interne, nous nous engageons à poursuivre la diversification de notre effectif et à offrir une expérience employé équitable. Voici quelques-unes des stratégies en cours visant à accélérer ces initiatives clés :

Création du Conseil consultatif des employés noirs et latino-américains, qui met l'accent sur l'expérience employé et l'avancement et la mobilisation des talents noirs et latino-américains au moyen de groupes de travail attitrés et de partenariats avec des groupes-ressources d'employés (GRE) de BMO, y compris le GRE Réseau professionnel des employés noirs, et le Comité des leaders sur l'inclusion et la diversité.

Développement d'une culture d'inclusion grâce à l'apprentissage par l'intermédiaire de programmes de perfectionnement axés sur la création d'un bassin de leaders noirs, autochtones et de couleur; accès à de l'information sur l'histoire et la culture autochtones à l'échelle de l'organisation; accès en temps opportun à du matériel éducatif, à un site Web de ressources spécialisées et à des programmes d'apprentissage en ligne sur la question de l'injustice raciale; attribution de 40 % des occasions d'emploi pour les étudiants à des étudiants noirs, autochtones et de couleur.

Action continue du conseil consultatif pour les communautés autochtones, composé de chefs et de leaders autochtones de partout au Canada , qui oriente les politiques et les pratiques de BMO en mettant l'accent sur l'éducation, l'emploi et l'émancipation économique.

, qui oriente les politiques et les pratiques de BMO en mettant l'accent sur l'éducation, l'emploi et l'émancipation économique. Création d'une équipe Stratégies de gestion des talents autochtones ayant pour mandat de cerner et d'éliminer les obstacles au recrutement, au perfectionnement et au maintien en poste.

Tout en continuant d'éliminer les obstacles à l'inclusion au sein de ses alliances et de ses partenariats communautaires, en particulier dans des secteurs comme le perfectionnement de la main-d'œuvre, les soins de santé, les petites entreprises, le logement abordable, les arts et la culture, BMO demeure déterminé à soutenir les entreprises dont les propriétaires sont issus de minorités dans le cadre de sa stratégie globale en matière de diversité. Voici quelques-unes des initiatives déployées pour entraîner des changements significatifs pour les clients et les collectivités :

Établissement de partenariats avec des chefs d'entreprise canadiens afin de lancer le Black Opportunity Fund, qui offre du capital à long terme aux entreprises et aux organisations au service de la communauté noire en attirant des investissements de la communauté d'affaires, de philanthropes et du gouvernement.

Création de produits et de services bancaires inclusifs afin de répondre aux besoins des clients et des propriétaires d'entreprise noirs et latino-américains.

Amélioration de l'accès des communautés autochtones aux produits et aux services financiers dans les réserves à l'échelle du Canada grâce à 13 succursales à service complet, à un bureau de Services aux entreprises et à 20 guichets automatiques.

grâce à 13 succursales à service complet, à un bureau de Services aux entreprises et à 20 guichets automatiques. Élargissement de la portée du Conseil sur la diversité des fournisseurs à l'échelle de l'organisation, pour veiller à ce que les dépenses soient effectuées auprès de fournisseurs et de partenaires issus de la diversité et qu'elles aient une incidence positive sur les collectivités locales.

Soutien aux collectivités défavorisées au moyen de dons déjà annoncés, y compris un million de dollars à des organismes nord-américains soutenant la justice sociale et raciale; 10 millions de dollars au réseau de voisinage de United Way of Metro Chicago pour soutenir l'initiative INVEST South/West de la mairesse de Chicago visant à éliminer les disparités économiques; un partenariat de 10 millions de dollars avec United Way Greater Toronto pour favoriser des occasions économiques inclusives; et 3 millions de dollars à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants afin de soutenir le Centre de pédiatrie sociale Minnie's Hope pour la communauté crie de Whapmagoostui et la communauté inuite de Kuujjuaraapik, sur la rive sud de la baie d'Hudson.

visant à éliminer les disparités économiques; un partenariat de 10 millions de dollars avec United Way Greater Toronto pour favoriser des occasions économiques inclusives; et 3 millions de dollars à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants afin de soutenir le Centre de pédiatrie sociale Minnie's Hope pour la communauté crie de Whapmagoostui et la communauté inuite de Kuujjuaraapik, sur la rive sud de la baie d'Hudson. Action continue liée à l'engagement du chef de la direction du Canadian Council of Business Leaders Against Anti-Black Systemic Racism, que M. White appuie et qui s'harmonise avec nos plans quant à la représentation et à l'avancement, à l'éducation, à la collaboration avec la communauté noire et à la mise en place de conditions de réussite.

Soutien continu à l'égard des efforts déployés par le Bureau du trésorier de la ville Chicago et le Bureau du trésorier de l'État de l' Illinois afin de répondre au besoin d'accroître l'équité et les occasions pour les communautés noires dans le secteur des services financiers.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO à l'égard de la diversité et de l'inclusion, consultez le site https://responsabilite-societale.bmo.com/.

