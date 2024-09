Un nouveau partenariat stratégique permet aux nouveaux arrivants de 9 pays d'accéder à leurs antécédents de crédit afin de rendre leur transition financière au Canada plus rapide, plus facile et plus inclusive.

MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec Nova Credit , le plus important bureau de crédit transfrontalier, afin d'aider les clients admissibles de BMO à accéder à leurs antécédents de crédit à l'étranger pour obtenir un meilleur accès aux produits de crédit au Canada.

En intégrant Credit Passport® de Nova Credit au processus de demande de crédit, les nouveaux arrivants de 9 pays - dont l'Australie, l'Inde, le Kenya, le Mexique, les Philippines, l'Espagne, la Corée du Sud, la Suisse et le Royaume-Uni - peuvent maintenant avoir accès à leurs données de crédit internationales afin de faciliter l'établissement de leur crédit au Canada. Credit Passport® s'intègre de manière transparente et sécurisée au processus de demande de crédit d'une institution financière, ce qui permet aux demandeurs d'accéder instantanément à leurs dossiers et cotes de crédit étrangers et de les traduire. En ayant accès à des conseils, des outils et des ressources financières fiables, les nouveaux arrivants peuvent facilement planifier leur parcours et faciliter la transition de leur vie.

« Comprenant que se bâtir une vie dans un nouveau pays peut être un parcours émotionnel et financier emballant mais complexe, le partenariat de BMO avec Nova Credit s'appuie sur notre engagement continu à aider les clients à améliorer leurs finances, où qu'ils soient, a déclaré Sumit Sarkar, chef, Accroissement de la clientèle et segments, BMO. En leur offrant des outils pratiques et personnalisés dès avant l'arrivée, les nouveaux arrivants au Canada seront en mesure d'entreprendre leur nouveau parcours avec confiance et d'être prêts à poursuivre leurs objectifs dans leur nouveau pays. »

« Nous sommes ravis et fiers d'annoncer notre partenariat avec BMO, un partenariat qui nous permet d'étendre notre portée et notre soutien aux nouveaux arrivants au Canada, a ajouté Collin Galster, chef de l'exploitation, Nova Credit. Notre collaboration avec BMO souligne la nécessité pour les prêteurs de servir tous les clients de façon équitable et responsable, et rappelle que l'inclusion financière des nouveaux arrivants exige que les possibilités ne soient pas limitées par l'origine d'une personne, mais plutôt par sa destination. »

Cette solution sera d'abord offerte dans certaines succursales de la Colombie-Britannique et de la région du Grand Toronto, et il est prévu que le programme soit offert à l'échelle nationale.

Le partenariat stratégique avec Nova Credit s'ajoute à une vaste gamme d'outils novateurs conçus pour aider les nouveaux Canadiens à améliorer leurs finances. Les nouveaux arrivants ont également accès à CreditViewMD (optimisé par TransUnion), pour vérifier gratuitement leur cote de crédit et leur rapport de solvabilité. Ce service permet aux nouveaux arrivants d'avoir un aperçu de leur solvabilité, ce qui est essentiel pour établir une stabilité financière dans un nouveau pays. La fonction gratuite de CreditView permet aux nouveaux arrivants de se tenir informés de leur solvabilité avec facilité et commodité.

BMO continue d'être un chef de file de l'innovation numérique en matière d'expériences client qui aident les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances. En 2024, FinancesFutées BMO a été reconnu pour son utilisation exceptionnelle des canaux numériques pour l'amélioration de l'expérience client par les prix de Digital Banker pour l'expérience client . En 2023, le processus d'ouverture de compte avant l'arrivée dans le cadre du programme Nouveau commencement avec BMOMD a reçu le prix Global Innovation de BAI (en anglais) et le prix Banking Innovation de Qorus-Accenture (en anglais), soulignant les efforts continus de BMO visant à être un pionnier des avancements en matière de services bancaires numériques et reflétant la mission de la Banque d'offrir une expérience bancaire exceptionnelle au-delà des frontières.

BMO donne aux nouveaux arrivants au Canada les moyens d'améliorer leurs finances

Programme Nouveau commencement avec BMO : Le programme Nouveau commencement avec BMO offre aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés et sans frais de premier ordre, y compris des comptes de chèques et d'épargne, des options hypothécaires personnalisées, un accès au crédit sans antécédents de crédit, des services de placements et de virements de fonds internationaux, afin de leur permettre d'établir leur vie financière.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Nova Credit

Nova Credit est un bureau de crédit transfrontalier qui recâble l'infrastructure des données financières des consommateurs avec des analyses de crédit plus intelligentes. Il tire parti de son infrastructure de données unique, de son cadre de conformité et de son savoir-faire en matière de crédit pour aider les prêteurs à combler les lacunes qui existent dans l'analyse de crédit traditionnelle. Nova Credit donne accès à l'univers fragmenté des données financières des consommateurs et les transforme en analyses de risque conformes et exploitables grâce à une suite de solutions conçues pour augmenter les conversions grâce à une couverture élargie, à la vitesse et à la fiabilité. Des organisations de premier plan, telles qu'American Express, Verizon, HSBC, SoFi, Appfolio et Yardi, travaillent avec Nova Credit pour atteindre les consommateurs nouvellement arrivés au pays avec Credit Passport®, prendre des décisions de crédit plus intelligentes grâce à l'approbation en matière de flux de trésorerie avec Cash Atlas™, et vérifier rapidement et avec précision le revenu avec Income Navigator. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.novacredit.com ou communiquez avec [email protected].

