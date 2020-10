La solution réduit le processus d'approbation préalable de quelques jours à quelques minutes et fournit une décision en temps réel

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW/ - BMO Banque de Montréal a lancé à l'échelle nationale une solution numérique qui apporte rapidité et commodité au parcours d'achat d'une maison au Canada. La demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne de BMO permet aux acheteurs de recevoir une décision instantanée, un facteur de différenciation clé sur le marché. Le déploiement national fait suite à des projets pilotes clients réussis sur les téléphones intelligents et les applications Web.

« Alors que s'accroît l'appétit de nos clients pour les solutions numériques tout au long de leur parcours bancaire, nous voulons les rencontrer sur la plateforme de leur choix avec des solutions de pointe, a déclaré Brett Pitts, chef, Stratégies numériques, BMO Groupe financier. Nous avons trouvé un espace blanc dans le processus d'achat d'une maison et avons créé un moyen pour les clients d'obtenir une approbation préalable de prêt hypothécaire en une fraction du temps que cela prenait auparavant. Il s'agit d'une autre étape importante de notre processus d'introduction de solutions numériques dans toute l'expérience bancaire des particuliers. »

Grâce à la demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne de BMO, l'acheteur d'une maison bénéficie désormais des avantages suivants :

Décision en temps réel : Lors de la demande d'approbation préalable, le client reçoit une décision instantanée, réduisant le temps d'attente de quelques jours à quelques minutes. L'acheteur potentiel profite également de la plus longue période de garantie de taux, soit 130 jours.

Taux hypothécaires sur mesure : Grâce à la demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne, le client potentiel reçoit des taux hypothécaires personnalisés et réduits sans avoir à se rendre dans une succursale.

La demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne de BMO offre également aux acheteurs potentiels une expérience simplifiée. Les acheteurs d'une maison peuvent soumettre une demande individuelle ou conjointe, après avoir répondu à une série de questions de préqualification hypothécaire directement sur BMO.com.

BMO s'engage à offrir des expériences numériques de premier plan axées sur le client. Au cours de la dernière année, BMO a lancé trois premières parmi les institutions financières canadiennes. La Banque a mis en place un processus automatisé de paiement de factures, la fonction QuickPay de BMO, ainsi qu'une solution de marge de crédit numérique qui offre aux clients la possibilité de demander une marge de crédit en toute sécurité à partir de leur appareil mobile. BMO a également introduit la possibilité de réinitialiser ou de modifier un NIP Mastercard par le biais des Services bancaires en ligne ou mobiles, afin d'aider les clients à effectuer des opérations bancaires à distance en toute confiance.

Pour demander l'approbation préalable d'un prêt hypothécaire, rendez-vous sur https://www.bmo.com/online/mortgage/preapproved/apply/?lang=en&location=MS#/prequalification.

Pour parler à un spécialiste de l'habitation de BMO ou pour accéder à l'un des calculateurs de capacité financière de la Banque, consultez https://www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/pret-preetabli/.

