MONTRÉAL, le 25 mars 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a de nouveau remporté en 2022 une place sur la liste Women Lead Here de Report on Business, une référence éditoriale annuelle qui récompense la meilleure diversité des genres au sein des directions d'entreprises canadiennes.

Créée en 2020 par le magazine Report on Business du Globe and Mail, l'initiative Women Lead Here applique une méthodologie de recherche exclusive pour déterminer les entreprises canadiennes présentant le plus haut degré de diversité des genres parmi les cadres supérieurs.

« Depuis des décennies, BMO milite en faveur d'une plus grande équité entre les sexes. Notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, nous amène à prendre les devants pour éliminer les obstacles à l'inclusion en faisant la promotion de l'équité pour les femmes et pour tous, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Pour atteindre nos cibles, nous tirerons parti de nouvelles formes de données novatrices, remettrons en question les préjugés et donnerons l'exemple avec empathie - le tout dans le but de réaliser des progrès dans notre engagement pour une société inclusive. »

Pour le classement de 2022, Report on Business a analysé près de 500 grandes sociétés canadiennes cotées en bourse, évaluant le ratio de cadres s'identifiant comme femmes par rapport aux dirigeants se définissant comme hommes dans les trois niveaux supérieurs de direction. Les résultats ont été appliqués à une formule pondérée qui tenait également compte du rendement de l'entreprise, de la diversité et de l'évolution d'une année à l'autre. Au total, 74 entreprises ont obtenu le sceau Women Lead Here 2022, avec une moyenne combinée de 46 pour cent des postes de direction occupés par des personnes se définissant comme femmes.

L'engagement de la Banque à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans ses effectifs a donné des résultats importants :

plus de 41 pour cent des postes de direction sont occupés par des femmes; globalement, ce chiffre est resté supérieur à 40 pour cent au cours des cinq dernières années;

La moitié des administrateurs indépendants du Conseil d'administration de BMO Groupe financier sont des femmes.

« Notre stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 fixe des objectifs audacieux au sein de la Banque, assure un accès équitable aux possibilités de perfectionnement professionnel et permet une croissance économique inclusive pour nos clients et nos collectivités, a déclaré Vanessa Lewerentz, chef de l'inclusion, BMO Groupe financier. Nous sommes fiers de cette reconnaissance et de ce que nous avons accompli, tout en comprenant qu'il y a encore du travail à faire. Nous sommes déterminés à continuer de trouver des moyens novateurs de soutenir les femmes et de favoriser l'équité entre les sexes à BMO et ailleurs. »

Autres initiatives et faits saillants du travail de BMO visant à promouvoir l'équité entre les sexes au sein de son effectif et au-delà :

Lancement d'une stratégie quinquennale, L'inclusion sans obstacles 2025, visant à éliminer les obstacles à l'inclusion et à accroître les objectifs de diversité pour les postes de cadre supérieur et de direction. La stratégie offrira de nouvelles occasions aux femmes qui s'identifient aux communautés autochtones, noires et de couleur, aux membres de la communauté 2SLGBTQ+ et aux personnes handicapées.

L'Alliance pour les femmes de BMO, le plus important groupe-ressource d'employés de BMO, qui compte plus de 4 000 membres, est vouée à la défense de l'inclusion, des relations d'influence, du développement, de l'avancement et du soutien des femmes pour l'amélioration des affaires, des collectivités et de la culture de BMO.

Soutien à 119 000 femmes entrepreneures cette année dans l'ensemble du territoire où BMO est présent au Canada et réengagement de 5 milliards de dollars de capitaux sur cinq ans à la disposition des entreprises canadiennes appartenant à des femmes.

et réengagement de 5 milliards de dollars de capitaux sur cinq ans à la disposition des entreprises canadiennes appartenant à des femmes. BMO entretient un partenariat riche et de longue date avec Catalyst, le chef de la direction de BMO, Darryl White , étant président du conseil consultatif canadien de Catalyst et membre du conseil d'administration de Catalyst.

, étant président du conseil consultatif canadien de Catalyst et membre du conseil d'administration de Catalyst. Lancement d'une solution de 750 millions de dollars d'obligations Women in Business dont le produit a été affecté aux entreprises appartenant à des femmes.

Financement de 1,2 million de dollars octroyé à SheEO, une entreprise à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des personnes s'identifiant comme femmes et des personnes non binaires.

Exploitation de www.bmopourelles.com, un site Internet qui fournit des outils et des ressources éducatives aux femmes entrepreneures, y compris la série de baladodiffusions Audacieu(se).

Commandite principale du programme Les filles ont leur place de Plan International Canada, qui place de jeunes femmes dans des postes de leadership, de pouvoir et d'influence pendant une journée.

de Plan International Canada, qui place de jeunes femmes dans des postes de leadership, de pouvoir et d'influence pendant une journée. Célébration des réalisations des femmes chefs de file de communautés d'Amérique du Nord par le biais du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes.

Partenariat avec Le Projet ProsperitéMC, à titre de commanditaire principal, pour financer une recherche de pointe sur la diversité des genres et l'intersectionnalité dans les entreprises canadiennes.

La liste complète des lauréates de 2022 de Women Lead Here se trouve dans le numéro d'avril du magazine Report on Business, qui est distribué avec le Globe and Mail le samedi 26 mars et en ligne maintenant à l'adresse tgam.ca/WomenLeadHere (site en anglais).

