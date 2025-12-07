SHANGHAI, 7 décembre 2025 /CNW/ - Du 4 au 7 décembre, la marque de jouets Blokees a fait ses débuts au Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees a présenté ses deux catégories principales : « Blokees Model Kits » et « BLOKEES WHEELS », avec près de 60 produits basés sur plus de 10 PI de renommée mondiale, dont Transformers, Jurassic World, Saint Seiya et EVANGELION.

Lors du CCXP, le Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ① a été présenté officiellement en avant-première mondiale, répondant ainsi aux attentes du marché brésilien. Cette nouvelle série comprend 9 personnages riches en expressions aux tissus d'or détaillés. Elle a recréé de façon saisissante l'œuvre originale classique, suscitant la reconnaissance des fans et l'enthousiasme pour la collection des douze Saints d'or.

Saint Seiya a été commercialisé par Blokees en 2024 dans le cadre des séries HERO 10 et Champion. Au salon CCXP, trois modèles gris, trois modèles peints et deux modèles déjà lancés de la série Saint Seiya Champion de Blokees ont été dévoilés officiellement pour la première fois. S'appuyant sur ses fortes capacités de recherche et développement et sur plus de 500 brevets, Blokees a lancé trois séries pour HERO 10 et près de 10 personnages pour la série Champion, proposant continuellement aux fans de Saint Seiya des produits diversifiés et une expérience d'assemblage.

Soulignons que des produits de PI de renommée mondiale, comme Transformers, comptaient déjà par ailleurs une base importante et solide de fans au Brésil. Au salon CCXP, près de 10 nouveaux produits de Blokees ont fait leurs débuts, dont Transformers HERO 5, destiné à de jeunes consommateurs âgés de 6 à 16 ans, et la série Legend, destinée à des consommateurs âgés de plus de 16 ans.

Lors du CCXP, Blokees a également présenté des œuvres mondiales exceptionnelles issues du 3e concours de création BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON. Il s'agissait de la première apparition hors ligne des œuvres BFC de cette saison, et celles-ci ont donc suscité la curiosité du public. Depuis 2025, FEARLESS SEASON, le concours BFC, s'est étendu officiellement de la Chine au monde entier et a reçu des centaines d'œuvres soumises par des passionnés de divers pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, etc., ce qui témoigne de l'influence mondiale de la culture BFC.

À l'avenir, Blokees continuera à exploiter ses solides capacités d'innovation et de recherche et développement, et à proposer à ses clients le plaisir de l'assemblage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839481/image_5032250_49103025.jpg

SOURCE Blokees

PERSONNE-RESSOURCE : Veronica Li, [email protected]