SHANGHAI, le 28 janvier 2026 /CNW/ - Du 27 au 31 janvier, la marque de figurines à assembler Blokees, a participé à l'édition 2026 du Spielwarenmesse, où elle a présenté l'expansion de son écosystème de produits à un public international. Lors d'un des plus grands salons internationaux consacrés aux jouets, Blokees a souligné son engagement à proposer des produits variés et attrayants pour les joueurs de tous âges et de tous centres d'intérêt.

image

Lors de l'exposition, Blokees a présenté ses deux grandes catégories - Blokees Model Kits et Blokees Wheels - avec plus de 240 produits répartis dans plus de 10 gammes de produits majeurs, dont HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE et DaaLaMode.

Blokees a également dévoilé des produits basés sur des propriétés intellectuelles mondialement connues telles que Transformers, EVANGELION, Jurassic World et Minions. Parmi ses offres destinées aux consommateurs âgés de 6 à 16 ans, les gammes HERO5 et HERO10 ont été les produits phares, avec notamment Blokees Transformers Defend Version Series 6 : War Behemoths et Blokees Transformers Galaxy Version Series 9 : Darkest Hour. De plus, trois personnages de Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04 : Les chevaliers d'or ② - Shaka de la Vierge, Saga des Gémeaux et Aphrodite des Poissons - ont fait leurs débuts internationaux au salon.

Une autre première remarquable a été celle de Blokees Wheels Transformers C02 : Wreck'N Rule, mettant en vedette des personnages populaires tels que Roadbuster, Overlord, Ironfist et Breakdown, et introduisant un mode jet pour Overlord dans la gamme Blokees Wheels pour la première fois.

Blokees continue d'élargir sa série Champion pour les consommateurs de 16 ans et plus. Durant le salon, Blokees a officiellement dévoilé le Blokees Mega Man Champion Class : Shooting Star Mega Man et Blokees Mega Man Champion Class : Zero (Mega Man Zero), qui donne vie à la célèbre franchise japonaise de jeux vidéo pour le plus grand bonheur des fans nostalgiques. La société a également lancé Blokees Saint Seiya Champion Series : Seiya de Pégase plaqué Version EX, développé pour célébrer le 40ème anniversaire de Saint Seiya.

À l'exception des nombreux produits, Blokees a également présenté 15 œuvres BFC mondiales exceptionnelles du 3ème concours de création BFC 2025 et de la communauté BFC. Depuis le 1er janvier 2026, le 4e concours de création BFC, qui regroupe Season of Dawn, Season of Awakening, Season of Transcendence, et Season of Infinity, est officiellement lancé. Le nouveau concours modernise son système avec trois grandes zones de compétition : Emerging Region, Creative Region et HONOR REGION, dont le but est d'inviter plus de joueurs internationaux à participer à la création BFC.

À l'avenir, Blokees continuera à développer des produits diversifiés et de qualité exceptionnelle, répondant aux besoins des acteurs mondiaux.

