SHANGHAI , 16 février 2026 /CNW/ - La marque de jouets figurines à assembler Blokees présente du 14 au 17 février au Salon du jouet de New York 2026 une vitrine de son portefeuille de produits aux consommateurs du monde entier.

Autour de deux catégories centrales : les Blokees Model Kits (kits de modèles Blokees) et les Blokees Wheels (véhicules Blokees), l'exposition dévoile plus de 270 produits répartis en plus de 10 gammes principales, notamment HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE ou DaaLaMode. Couvrant près de 20 franchises de renommée mondiale, comme Transformers, EVANGELION, Mega Man, Les Chevaliers du Zodiaque, Hatsune Miku ou Monde jurassique, la présentation démontre pleinement la diversité de la matrice de produits de la marque.

Le kiosque de Blokees est rapidement devenu un point d'intérêt majeur du salon, suscitant particulièrement l'attention des visiteurs autour de sa gamme de produits diversifiée. Mises en valeur ensemble, les populaires séries Blokees Wheels, qui proposent des produits Transformers et Ultraman, attirent une grande foule de joueurs.

Dans la catégorie Model Kits, Blokees a mis en vedette les séries HERO5 et HERO10, fondées sur des franchises classiques telles que Transformers, Les Chevaliers du Zodiaque ou Naruto. Trois personnages de la série Blokees Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque) Galaxy Version 04: Zodiaque d'or ② : Shun d'Andromède, Seiya de Pégase et Ikki du Phénix, ont notamment fait leur première apparition publique.

Blokees a mis en lumière ses séries Champion et Legend, basées sur des franchises comme Mega Man, Les Chevaliers du Zodiaque, EVANGELION ou Naruto. Ciblant les filles, la série DaaLaMode s'inspire des franchises à la mode Hatsune Miku et Les Super Nanas. Reflétant la capacité de Blokees à répondre aux besoins des consommateurs de tous les groupes d'âge, la série TERRAVENTURE présente en parallèle des kits de modèles sur le thème de la nature et de la créature, qui mettent en vedette le « Monde jurassique ».

Au Salon du jouet de New York, Blokees dévoile une fois de plus des œuvres BFC (Blokees Figures Creator) exceptionnelles. Quinze créations sélectionnées sont exposées, dont une œuvre BFC basée aux États-Unis, qui repense le personnage Megatron de Transformers : La face cachée de la lune à travers une peinture patinée, une cape personnalisée et des chaînes pour captiver le public sur place.

Démontrant ses capacités à proposer des produits innovants et son influence mondiale croissante, la marque Blokees participe depuis 2024 aux grands salons du jouet du monde entier. Blokees continuera à l'avenir à tirer parti de la puissance de sa R & D et de son système de produits innovant pour élargir son offre de produits et garantir une expérience haut de gamme aux consommateurs du monde entier.

