SHANGHAI, 16 octobre 2025 /CNW/ - Du 15 au 17 octobre 2025, la marque Blokees, qui se spécialise dans les figurines en blocs de construction a fait ses débuts au salon China Toy Expo 2025. Blokees a présenté ses deux principales catégories « Blokees Model Kits » et « BLOKEES WHEELS », et plus de 100 produits associés à près de 30 PI de renommée mondiale, dont Ultraman, Transformers, DC et Sanrio. L'exposition a mis en lumière l'écosystème de produits de Blokees, qui est conçu pour répondre aux besoins de la clientèle mondiale.

image

Blokees a lancé plusieurs nouvelles séries dans le cadre de sa gamme de produits clés, HERO10. Parmi celles-ci, mentionnons la version 9 de Transformers Galaxy - Darkest Hour, ainsi que de nouvelles séries Saint Seiya et Kamen Rider. De plus, l'exposition DC Defender Version 01-Legendary Batman Assemble marque la première mise en marché de l'univers de DC dans la version Defender de Blokee.

Les séries Champion et Legend de Blokees, qui sont conçues pour les collectionneurs de trousses de modélisme âgés de 16 ans et plus, ont particulièrement retenu l'attention. L'exposition comprenait près de 50 trousses de modélisme Blokees provenant d'IP mondialement connues comme EVANGELION, Saint Seiya et Transformers, les nouveaux produits représentant plus de 70 % des expositions.

La série « daadoos » cible la clientèle féminine et Blokees l'enrichit continuellement. À l'exception des séries FUN, DREAM, MATE et ART, la nouvelle série NEST a été dévoilée pour la première fois au salon China Toy Expo, avec la mise en marché de The Powerpuff Girls.

Lors de l'exposition, Blokees a présenté BLOKEES WHEELS, une nouvelle catégorie de produits lancée officiellement au salon WF 2025, avec un plus grand nombre de produits. La série C, destinée aux amateurs de PI en général, présentait des motifs d'Ultraman. La série E, qui cible les amateurs adultes de PI, a présenté des produits basés sur Fast & Furious. Il s'agissait de la première mise en marché de la franchise Fast & Furious par Blokees.

Au cours du salon China Toy Expo 2025, Blokees a également présenté des œuvres BFC modifiées exceptionnelles, démontrant un profond esprit de création commune entre la marque et ses joueurs. De plus, Blokees a également organisé un concours de création de BFC hors ligne de deux jours au cours d'une exposition connexe. Les gens ont participé avec enthousiasme à six concours thématiques en fonction de leurs centres d'intérêt.

À l'avenir, Blokees continuera d'offrir aux joueurs du monde entier des produits abondants et de grande qualité, en s'efforçant d'offrir une expérience supérieure et le plaisir de construire.

