SHANGHAI, 2 octobre 2025 /CNW/ - Lors du Wonder Festival 2025, la marque de jouets figurines à assembler Blokees a lancé sa nouvelle catégorie « BLOKEES WHEELS », ainsi que trois nouvelles séries de trousses de modélisme : TERRAVENTURE, Fantastics Q et l'édition Serendipity. La société y a également présenté plus de 40 nouvelles trousses de modélisme, faisant de Blokees l'un des principaux points d'attraction de l'événement.

La catégorie BLOKEES WHEELS redéfinit les modèles de véhicules miniatures à monter (échelle 1:64). Grâce à des matériaux brevetés, à des collaborations mondiales en matière de propriété intellectuelle et à une double conception « facile à assembler, facile à modifier », Blokees établit la nouvelle référence des maquettes de véhicules interactives et personnalisables. Ses nouveaux produits, la série Transformers C, la série Batman E et la série de véhicules originaux de Blokee, ont suscité un grand intérêt lors de l'exposition.

TERRAVENTURE, la nouvelle série de trousses de modélisme sur le thème des animaux lancée par Blokees, s'adresse aux adolescents et aux passionnés de maquettes. Elle met en scène des créatures légendaires et rares, combinant plaisir d'assemblage, jouets articulés et collection de personnages.

Au salon Wonder Festival 2025, Blokees a aussi dévoilé sa première série de dinosaures TERRAVENTURE, en collaboration avec le célèbre film « Monde jurassique ». Avec une échelle précise, des textures biologiques très réalistes et 9 à 11 points d'articulation, ces modèles offrent à la fois mobilité et qualité esthétique pour incarner des mouvements cinématographiques plus vrais que nature. Les joueurs peuvent ainsi recréer des scènes emblématiques du film et s'immerger totalement dans une « aventure de capture de dinosaures » miniature.

La série Fantastics Q propose un style compact et attrayant inspiré de franchises populaires comme EVANGELION, mettant en valeur des détails expressifs qui trouvent un écho auprès des amateurs de dessins d'animation et de jeux. L'édition Serendipity, quant à elle, privilégie les poses dynamiques et la personnalisation en introduisant un corps mécaniquement articulé (MJD : Mechanically Jointed Doll) de 14 cm doté de 19 points d'articulation. La compatibilité des tenues permet aux joueurs de mélanger librement les costumes : idéal pour les collectionneurs de séries telles que Hatsune Miku.

Blokees a en outre exposé plus de 40 trousses de modélisme inspirées de franchises majeures comme Ultraman et Naruto. Ces produits couvrent plusieurs séries, dont Champion, Legend et daadoos, et mettent pleinement en valeur les capacités de recherche et de développement de Blokees, ainsi que son interprétation approfondie des franchises mondiales. L'exposition a notamment présenté une vitrine exclusive de BFC Creations, rassemblant des œuvres remarquables de créateurs internationaux pour mettre en avant l'influence mondiale de Blokees et l'innovation portée par la communauté dans le secteur du modélisme.

En poursuivant sa stratégie de séduction universelle, de tarification progressive et de promotion à l'échelle mondiale, Blokees continue de faire évoluer le secteur chinois du modélisme et de transmettre le plaisir de construire.

