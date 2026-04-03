SHANGHAI, le 3 avril 2026 /CNW/ - Du 2 au 31 avril, la marque Blokees d'Assembly Character Toys a fait ses débuts à la Thailand Toy Expo 2026. Blokees a dévoilé ses deux grandes catégories -- Blokees Model Kits et Blokees Wheels, mettant en évidence une matrice de produits diversifiée de plus de 300 produits sur 17 PI mondialement reconnues, dont Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku et Hero Infinity. Quatre nouveaux kits de modèles ont également fait leurs débuts mondiaux, s'imposant comme des points forts majeurs de l'événement.

Mario Maurer a assisté à la cérémonie d'ouverture de Blokees Thailand Toy Expo en tant qu'invité spécial et s'est engagé dans des échanges interactifs avec les consommateurs.

Dans la catégorie « Blokees Model Kits », Blokees a présenté ses gammes Champion, Legend et Fantastic, mettant en vedette des franchises populaires telles que Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion et Naruto. Plus de 50 produits ont été présentés aux consommateurs. Parmi eux, quatre articles récemment lancés - dont Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) et Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush) - ont suscité un vif intérêt de la part des fans.

Blokees a également mis en avant ses gammes HERO5 et HERO10, avec des PI bien connues comme Transformers, Saint Seiya et Naruto, répondant aux consommateurs de modèles à collectionner sur le thème des héros.

La gamme DaaLaMode a introduit une gamme de produits inspirés de PI populaires tels que Hatsune Miku, attirant les consommateurs féminins. Pendant ce temps, la gamme TERRAVENTURE a présenté des kits de modèles sur le thème de la nature et de la créature basés sur Jurassic World, élargissant ainsi les offres de Blokees dans différents segments de consommateurs.

Dans la catégorie Blokees Wheels, qui intègre la construction, le jeu et la personnalisation, les produits sont organisés dans les séries C, E et S. La gamme comprend des offres de PI dont Transformers, Ultraman et Batman, avec des collaborations à venir avec Fast & Furious et Ford.

En outre, Blokees a mis en évidence son écosystème de consommateurs mondial, BFC (Blokees Family Creator). Une sélection d'œuvres issues de l'édition 2025 du 3e concours de création BFC « Stellar Season » a été exposée pour la première fois en Thaïlande, témoignant de la grande créativité et de l'engagement des utilisateurs. En 2026, la 4e édition du concours de création BFC « Season of Awakening » a été officiellement lancée, encourageant encore davantage la participation à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de sa stratégie « Attrait universel, tarification progressive, promotion internationale » , Blokees poursuit son expansion en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. La Thaïlande devient rapidement une plaque tournante stratégique de son expansion régionale, alors que l'entreprise renforce à la fois l'innovation de produits et la croissance communautaire dans le monde entier.

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SOURCE Blokees

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