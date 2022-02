Blocages aux frontières : Le gouvernement fédéral doit y mettre fin et éviter que d'autres se forment

MONTRÉAL, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) sont préoccupés par les différents blocages d'infrastructures essentielles à travers le pays qui nuisent aux entreprises et à l'économie. Les associations demandent que le gouvernement fédéral intervienne, en collaboration avec les provinces et les municipalités, pour mettre fin rapidement aux blocages et proposer un plan pour empêcher que d'autres se forment.

Les différents paliers de gouvernement doivent travailler en collaboration avec l'industrie pour sécuriser et renforcer les corridors de transport essentiels afin qu'ils ne soient pas la proie de perturbations futures. La réputation du Canada sur la scène internationale est entachée chaque fois que des infrastructures commerciales d'importance sont fermées comme c'est le cas actuellement avec le pont Ambassador.

« La prospérité de la métropole repose fortement sur son intégration aux grandes chaines d'approvisionnement internationales. Plusieurs entreprises dépendent d'un accès fluide de produits qui arrivent des États-Unis alors que de nombreux autres y exportent leur production. La détérioration de la situation depuis le début de la semaine a un impact énorme. Nous demandons sans ambiguïté au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de prendre les mesures nécessaires pour que le blocus cesse immédiatement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM.

« On comprend la frustration qui est palpable chez une partie de la population, mais les entreprises n'ont pas à subir davantage les conséquences de ces blocages. Laisser durer les choses, c'est porter un coup fatal à plusieurs entrepreneurs qui tentent de sortir la tête de l'eau après deux ans de pandémie », a poursuivi Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« La situation en Ontario a un impact économique majeur pour les entreprises québécoises et fragilise encore une fois nos chaînes d'approvisionnements. Les infrastructures comme le pont Ambassador ont une importance cruciale pour la santé, la sécurité et l'économie canadienne. Une réflexion doit s'amorcer rapidement pour prévenir de nouvelles situations similaires dans le futur », a souligné Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Les difficultés d'approvisionnement représentent un des plus importants défis pour l'année 2022 pour 64 % des PME québécoises. La situation actuelle accentue encore plus cet enjeu pour plusieurs entreprises. Pour les propriétaires de petites entreprises qui sont grandement affectées par la pandémie, c'est une couche supplémentaire qu'on leur ajoute. Cette situation doit cesser », a mentionné François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

« Les manufacturiers en ont ras-le-bol! Ils ont dû composer, au cours des derniers mois, avec deux grèves au port de Montréal, le blocus ferroviaire, des inondations en Colombie-Britannique, une pandémie et j'en passe. Maintenant, on assiste à des blocages aux frontières. C'est plus qu'un pont qui est bloqué, c'est notre économie qui est affectée. C'est au gouvernement d'utiliser les bons moyens pour agir et mettre fin à ces perturbations », a conclu Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic.

À propos de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

La FCEI est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la FCCQ représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'il s'agisse de chambres ou d'entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

