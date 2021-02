Bixi présente une offre renouvelée arrimée aux besoins des Montréalaises et des Montréalais

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Bixi a présenté aujourd'hui une offre de service de vélos en libre-service plus accessible et flexible, notamment grâce à une nouvelle grille tarifaire plus avantageuse. Cette nouvelle structure tarifaire sera dorénavant modulaire, afin de mieux refléter les besoins et l'utilisation des usagers. Elle contribuera aussi à financer l'innovation et les nouvelles alternatives en mobilité urbaine, notamment les opérations liées à l'ajout de vélos à assistance électrique. En effet, 725 nouveaux vélos électriques s'ajouteront à la flotte, alors que les 1 000 vélos ayant fait leur apparition en 2020 ont connu un véritable succès, malgré le contexte de pandémie.

« Malgré le contexte exceptionnel que nous connaissons, les Montréalaises et les Montréalais continuent de voir en BIXI un moyen de transport fiable, permettant de respecter les mesures de distanciation physique. Cette année encore, BIXI propose un budget équilibré et reste un joueur incontournable de la mobilité durable à Montréal », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.

« BIXI est un service unique, accessible et un bien commun inestimable. Sa nouvelle offre est adaptée à tous les budgets et donne accès à la plus grande flotte électrique au Canada! Le système est non seulement un des meilleurs au monde, mais il est fabriqué ici, au Québec, et nous sommes fiers d'encourager l'économie locale chaque fois que nous élargissons l'offre BIXI sur le territoire du Québec. Nous invitons la population à s'abonner dès le mois de mars pour bénéficier des nombreux avantages », a souligné Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal.

Nouvelle grille tarifaire

Les principales modifications à la grille tarifaire touchent les abonnements annuel et mensuel, ainsi que les accès occasionnels. L'abonnement annuel sera remplacé par un abonnement saisonnier qui sera valide pour la durée de la saison, soit du 15 avril au 15 novembre, au coût de 99 $. Une promotion de début de saison (offerte du 15 mars au 15 avril) permettra son achat au coût de 89 $.

Pour sa part, l'abonnement mensuel sera valide pour 30 jours et débutera au moment où l'usager en fait l'achat. Il passera de 36 $ à 19 $, une diminution de 47 %. Cet accès mensuel beaucoup plus abordable facilitera l'accès pour de nombreux utilisateurs, en plus de répondre de manière plus adéquate aux besoins de flexibilité de certains usagers, notamment les étudiants et les personnes à faible revenu.

De plus, l'aller simple sera désormais le seul produit offert aux usagers non-membres et sera offert avec un coût de base minimal, puis facturé à la minute, ce qui sera plus avantageux pour la majorité des déplacements et permettra aux utilisateurs de payer seulement pour le temps utilisé.

Maintien de l'interdiction des trottinettes électriques en location libre-service à Montréal

Afin d'assurer une bonne gestion de l'espace public, il a été décidé de maintenir, en 2021, l'interdiction des trottinettes électriques en libre service sur le territoire.

« Les trottinettes électriques en libre-service sans ancrage demeurent une avenue de mobilité intéressante, mais le modèle, tel qu'il existe actuellement, pose des défis importants et nécessite trop d'encadrement de la part de nos équipes, dans le contexte où nos ressources sont déjà extrêmement sollicitées par la pandémie. Nous jugeons donc que le moment n'est pas opportun pour aller de l'avant cette année. Toutefois, nous restons ouverts à discuter avec les opérateurs pour évaluer s'il est possible d'envisager un retour qui permette un partage fluide et efficace de l'espace public pour tous », a conclu M. Caldwell.

