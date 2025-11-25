VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 novembre 2025 /CNW/ - Bitzero Holdings Inc. (CSE : BITZ. U), (« Bitzero » ou la « Société »), la Société axée sur la chaîne de blocs durable et les centres de données informatiques de haute performance, est heureuse d'annoncer qu'elle a fait appel à Adelaide Capital Markets Inc. (« Adelaide »), un important cabinet de services-conseils spécialisé dans les relations avec les investisseurs et les marchés financiers, qui fournira des services pour les relations avec les investisseurs et des services-conseils à la Société. Ce partenariat survient dans la foulée de l'annonce selon laquelle les actions de Bitzero sont maintenant négociées à la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE »).

Adelaide est une société offrant un service complet dans les domaines des médias sociaux et des relations avec les investisseurs qui se spécialise dans les sociétés à petite capitalisation. Cette dernière travaillera en étroite collaboration avec Bitzero pour élaborer et déployer un programme complet sur les marchés financiers, qui comprend des campagnes virtuelles, des communications dans les médias sociaux, des conférences et de l'aide pour communiquer avec les investisseurs.

La durée initiale du contrat en matière de relations avec les investisseurs est du 24 novembre 2025 au 24 février 2026. En échange des services d'Adelaide, la Société a convenu de payer des frais mensuels de 8 000 $ CA (plus les taxes applicables). Le contrat de services-conseils sera automatiquement renouvelé chaque mois jusqu'à ce que l'entente soit résiliée conformément à ses modalités.

En date des présentes, Adelaide n'a aucun intérêt, directement ou indirectement, dans la Société ou ses titres.

« L'expertise d'Adelaide dans les entreprises à petite capitalisation et son approche novatrice de l'engagement des investisseurs nous aideront à communiquer efficacement notre parcours de croissance et notre vision stratégique », a déclaré Mohammed Bakhashwain, président et chef de la direction de Bitzero. « Cette collaboration marque une étape importante pour établir des liens avec les investisseurs actuels et potentiels alors que nous continuons d'étendre nos activités durables dans les secteurs de la chaîne de blocs et de l'informatique haute performance. »

À propos de Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructure de TI pour le secteur de l'énergie et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. L'entreprise se concentre sur le développement de centres de données, le minage de bitcoins et l'obtention de partenariats stratégiques pour l'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. compte maintenant quatre centres de données en Amérique du Nord et en Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone. Pour en savoir plus, visitez le site www.bitzero.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant :; les plans d'affaires et les objectifs de la Société; la relation de la Société avec Adélaïde; l'impact d'Adélaïde sur la Société; la stratégie de croissance de la Société; la capacité de la Société à créer de la valeur pour les actionnaires; et d'autres énoncés concernant les événements, le rendement ou les résultats futurs.

Les renseignements prospectifs reposent sur les hypothèses raisonnables de la direction à la date à laquelle ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter : l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires en temps opportun; la disponibilité et le coût de l'énergie hydroélectrique et de l'équipement minier; la constance des coûts associés aux opérations; la capacité de la Société à exécuter sa stratégie d'affaires comme prévu; le prix et les difficultés associés au réseau du bitcoin; la capacité d'attirer et de maintenir en poste le personnel clé; l'inscription à la CSE sera avantageuse pour la croissance de la Société; l'engagement d'Adélaïde auprès de la Société aura l'effet prévu; la Société et Adélaïde travailleront ensemble de façon positive; et l'absence de changements négatifs importants dans les lois, les règlements ou l'environnement commercial qui s'appliquent.

Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces mêmes énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : le risque que l'engagement d'Adélaïde ne fasse pas l'objet de l'approbation finale de la CSE; les risques inhérents à l'infrastructure informatique et aux activités de minage de cryptomonnaies; les fluctuations des coûts de l'électricité, les prix et les difficultés du réseau du bitcoin; la dépendance à l'égard du personnel clé; les risques liés à l'assurance, aux litiges et à la conformité à la réglementation; les risques associés à l'historique d'exploitation limité de la Société et à sa capacité de gérer la croissance; les risques liés aux conditions politiques et économiques; la possible incidence des lois locales sur les activités de Bitzero; et d'autres risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents d'information publics de la Société qui sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf exception prévue dans la loi applicable, la Société ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

