Nouvelle entente d'achat d'énergie de 10 MW à un coût d'environ 0,02 USD par kWh

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 décembre 2025 /CNW/ - Bitzero Holdings Inc., (CSE : BITZ) (FSE : 000) (« Bitzero » ou la « société »), la société redéfinissant les centres de données durables de la chaîne de blocs et de calcul haute performance, est heureuse d'annoncer la signature d'un nouveau contrat d'achat d'énergie (« PPA ») pour 10 MW à un coût d'environ 0,02 USD le kWh sur le site phare du centre de données de la société à Namsskogan, en Norvège. Cette entente renforce l'avancée de la société vers la meilleure efficacité opérationnelle de sa catégorie en réduisant considérablement le coût moyen de l'électricité dans ses installations de 40 MW. Bitzero est également heureux d'annoncer l'engagement des fournisseurs de services de relations avec les investisseurs, tel que résumé ci-dessous.

Optimisation de la puissance

Le nouveau PPA de 10 MW représente une avancée importante dans la stratégie opérationnelle à long terme de Bitzero pour son centre de données de Namsskogan, en Norvège. En maintenant son électricité à environ 0,02 USD le kWh, l'entreprise réduit de façon significative ses coûts d'électricité combinés dans l'ensemble de ses installations de 40 MW, ce qui accroît à la fois la résilience économique et l'extensibilité. Le nouveau coût combiné de 0,03 USD à 0,035 USD par kWh représente une amélioration notable par rapport aux 0,04 USD par kWh déjà annoncés, soulignant l'engagement de Bitzero envers l'efficacité et le leadership en matière de coûts. Cette annonce reflète l'approche stratégique de la société, qui consiste à maintenir une partie de la capacité exposée à la tarification au comptant tout en obtenant des ententes à long terme de façon sélective aux occasions les plus rentables.

« L'efficacité énergétique est le moteur le plus important de la compétitivité de notre industrie », a déclaré Mohammed Bakhashwain, président et chef de la direction de Bitzero. « L'obtention d'une énergie à long terme, stable et à faible coût nous permet de protéger nos marges, de nous adapter de façon responsable et de maintenir l'une des infrastructures numériques les plus rentables. Avec le Bitcoin qui se négocie à des niveaux plus bas, notre capacité à fonctionner efficacement et à un seuil de rentabilité plus bas nous donne un net avantage sur les autres opérateurs qui font face à des coûts d'énergie plus élevés et à des marges plus serrées. »

Le nouveau PPA améliore l'accès déjà solide de la société au réseau énergétique norvégien propre, stable et à faibles émissions de carbone, renforçant ainsi son engagement envers des opérations respectueuses de l'environnement et optimisées économiquement.

Le succès de Bitzero dans l'obtention d'une énergie rentable témoigne également de la solide collaboration avec les autorités locales, les fournisseurs d'énergie et la communauté. La région a joué un rôle déterminant dans le soutien des activités durables de l'entreprise en fournissant de l'énergie renouvelable fiable et un environnement favorable aux affaires qui favorise la planification et la croissance à long terme. Bitzero valorise ce partenariat et demeure déterminée à contribuer positivement à l'économie locale, à créer des emplois et à soutenir des initiatives qui profitent à la fois à la communauté et à l'ensemble de la région.

Pour en savoir plus sur Bitzero, visitez www.bitzero.com

Relations avec les investisseurs

Conformément aux modalités contractuelles respectives décrites ci-dessous, la société a conclu des ententes avec les entreprises suivantes pour des services de relations avec les investisseurs et de mobilisation des marchés. Chacune des entreprises nommées est une partie sans lien de dépendance avec la société, ne détient aucune valeur mobilière de la société et n'a aucun droit ou intention d'en acquérir dans le cadre de ces ententes. Toutes les rémunérations pour leurs services sont payées en espèces, sans émission de titres.

Think Ink Marketing Data and Email Services Inc. (« Think Ink »), dont l'adresse commerciale est le 3308 W. Warner Ave., Santa Ana, CA 92704, États-Unis, fournira des services de relations avec les investisseurs et de marketing numérique, y compris de la publicité native et d'affichage, de la distribution de contenu vidéo, de la couverture des médias sociaux, de la distribution de courriels et des activités de marketing connexes visant à accroître la sensibilisation du marché et des investisseurs. En échange de ces services, Think Ink recevra une rémunération en espèces de 125 000 USD , qui comprend les fonds budgétés que l'entreprise affectera aux services décrits. L'entente entre la société et Think Ink débute le 12 décembre 2025 pour une période de six mois. Vous pouvez communiquer avec Think Ink à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 310 760-2616.

»), dont l'adresse commerciale est le 3308 W. Warner Ave., 92704, États-Unis, fournira des services de relations avec les investisseurs et de marketing numérique, y compris de la publicité native et d'affichage, de la distribution de contenu vidéo, de la couverture des médias sociaux, de la distribution de courriels et des activités de marketing connexes visant à accroître la sensibilisation du marché et des investisseurs. En échange de ces services, Think Ink recevra une rémunération en espèces de 125 , qui comprend les fonds budgétés que l'entreprise affectera aux services décrits. L'entente entre la société et Think Ink débute le 12 décembre 2025 pour une période de six mois. Vous pouvez communiquer avec Think Ink à l'adresse ou par téléphone au 310 760-2616. FinPlays, LLC (« FinPlays »), dont l'adresse commerciale est le 954 Ponce De Leon Ave., Suite 205, San Juan, Puerto Rico 00907, fournira des services de sensibilisation du public par la création et la distribution de matériel de marketing et de publicités payantes. FinPlays recevra une compensation en espèces de 500 000 USD pour ses services. L'entente entre la société et FinPlays entre en vigueur le 12 décembre 2025, pour une période de deux mois, avec possibilité de prolongation ou de renouvellement d'un commun accord. Vous pouvez communiquer avec FinPlays à [email protected] ou par téléphone au 786 588-7297.

»), dont l'adresse commerciale est le 954 Ponce De Leon Ave., Suite 205, 00907, fournira des services de sensibilisation du public par la création et la distribution de matériel de marketing et de publicités payantes. FinPlays recevra une compensation en espèces de 500 pour ses services. L'entente entre la société et FinPlays entre en vigueur le 12 décembre 2025, pour une période de deux mois, avec possibilité de prolongation ou de renouvellement d'un commun accord. Vous pouvez communiquer avec FinPlays à ou par téléphone au 786 588-7297. FN Media Group, LLC (« FN Media »), dont l'adresse commerciale est 49 N. Federal Hwy #281, Pompano Beach, FL 33062, fournira une série de 15 campagnes médiatiques en échange d'une rémunération totale en espèces de 32 925 USD (soit 2 195 USD par campagne). L'entente entre la société et FN Media entre en vigueur le 12 décembre 2025 et prendra fin à la fin des quinze campagnes médiatiques ou dans les 12 mois suivant leur exécution, selon la première éventualité (à moins d'une prolongation d'un commun accord). FN Vous pouvez communiquer avec les médias à [email protected] ou par téléphone au (954) 345-0611.

»), dont l'adresse commerciale est 49 N. Federal Hwy #281, 33062, fournira une série de 15 campagnes médiatiques en échange d'une rémunération totale en espèces de 32 (soit 2 par campagne). L'entente entre la société et FN Media entre en vigueur le 12 décembre prendra fin à la fin des quinze campagnes médiatiques ou dans les 12 mois suivant leur exécution, selon la première éventualité (à moins d'une prolongation d'un commun accord). FN Vous pouvez communiquer avec les médias à ou par téléphone au (954) 345-0611. Outside the Box Capital Inc. (« OTB »), dont l'adresse commerciale est le 2202 Green Orchard Place, Oakville ( Ontario ) L6H 4V4, fournira des services de marketing complets, y compris des appels de planification stratégique, des médias sociaux et de l'engagement communautaire, la distribution de messages approuvés, la sensibilisation aux nouvelles communautés d'investisseurs, du contenu vidéo axé sur les influenceurs et des vidéos de questions et réponses et de faits saillants occasionnels. Les services d'OTB sont fournis en échange d'une compensation en espèces de 350 000 USD . L'entente entre la société et OTB entre en vigueur le 12 décembre 2025, pour une période de trois mois, avec option de prolongation ou de renouvellement à l'amiable. Vous pouvez communiquer avec OTB à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 289 259-4455.

En raison de la volatilité récente du marché, la société a augmenté son budget de relations avec les investisseurs au-delà du montant indiqué dans son formulaire 2B d'inscription au CSE en date du 19 novembre 2025, en appliquant environ 280 000 USD de son fonds de roulement non affecté auparavant.

À propos de Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructures énergétiques informatiques et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. La société se concentre sur le développement de centres de données, le minage de Bitcoins et l'obtention de partenariats stratégiques d'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. compte maintenant quatre centres de données dans les régions d'Amérique du Nord et de Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone. Visitez www.bitzero.com pour en savoir plus.

Communiquez avec Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

[email protected]

Bitzero Contact presse

Shannon Tucker

[email protected]

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques du CSE) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certains « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant : l'incidence prévue du nouveau PPA de 10 MW sur les coûts d'électricité et l'efficacité opérationnelle de la société (y compris la réduction prévue des tarifs mixtes d'électricité et l'amélioration de la structure des coûts) ; la capacité de la société de protéger les marges bénéficiaires et d'adapter ses activités de façon responsable ; les avantages que la société prévoit conserver par rapport à ses concurrents en raison de la baisse des coûts d'électricité ; les plans et les intentions de la société en ce qui concerne les relations avec les investisseurs et les initiatives de sensibilisation du marché ; et les utilisations potentielles du fonds de roulement non affecté restant de la société.

Les déclarations prospectives sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction qui, bien qu'ils soient jugés raisonnables à la date de la présente publication, sont assujettis à des risques et à des incertitudes importants. Les hypothèses importantes qui sous-tendent les informations prospectives comprennent, entre autres : que le nouveau PPA sera exécuté avec succès et fournira de l'électricité au prix indiqué de ~0,02 USD/kWh pendant la durée pertinente; que le centre de données de Namsskogan de la société continuera de fonctionner comme prévu avec un accès stable à l'électricité aux coûts prévus; que les conditions du marché du Bitcoin (y compris la difficulté du réseau et la tarification du Bitcoin) demeureront dans les limites prévues de sorte que les gains d'efficacité de la société se traduiront par des avantages concurrentiels ; et que les campagnes de relations avec les investisseurs se dérouleront comme prévu et accroîtront efficacement la notoriété de la société sur le marché.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs comprennent : la possibilité de difficultés opérationnelles ou techniques à l'installation de Namsskogan ; les augmentations ou les fluctuations des coûts de l'électricité ou les limites de l'approvisionnement en électricité malgré le PPA ; les changements réglementaires ou stratégiques en Norvège ou dans d'autres juridictions pertinentes qui pourraient avoir une incidence sur les activités de centres de données ou de cryptomonnaie ; la volatilité du prix du Bitcoin ou d'autres facteurs influant sur l'économie du minage de cryptomonnaies ; la possibilité que les efforts de sensibilisation des investisseurs de la société ne produisent pas les résultats escomptés en termes d'engagement des investisseurs ; et d'autres risques et incertitudes discutés dans les documents de divulgation continue de la société, y compris le relevé d'inscription et les rapports financiers subséquents disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Des informations prospectives sont fournies dans le présent communiqué de presse dans le but de communiquer les plans, les attentes et les intentions actuels de la direction en ce qui concerne les activités futures, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. La société ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2699353/Bitzero_blockchain_Logo.jpg

SOURCE Bitzero