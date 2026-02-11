VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Bitzero Holdings Inc., (CSE : BITZ.U) (OTCQB : BTZRF) (FSE : 000) (« Bitzero » ou la « société »), la société axée sur les centres de données durables de la chaîne de blocs et de calcul haute performance, est heureux d'annoncer des améliorations à son programme de relations avec les investisseurs, y compris l'engagement de Plutus Invest & Consulting GmbH (« Plutus ») et le renouvellement des contrats avec i2i Marketing Group, LLC (« i2i ») et Native Ads, Inc. (« Native Ads »). Ces engagements reflètent l'engagement continu de la société à renforcer les communications avec les actionnaires, à accroître la notoriété du marché et à soutenir ses objectifs de croissance à long terme.

Conformément aux modalités contractuelles respectives décrites ci-dessous, la société a conclu des ententes avec les entreprises suivantes pour des services de relations avec les investisseurs et d'engagement des marchés. Les entreprises désignées ont un lien de dépendance avec la société, sans la propriété effective des titres de la société et sans droit ni intention d'acquérir une telle participation en vertu des ententes conclues entre la société et ces entreprises. La rémunération versée par la société ne comprend pas l'émission de titres de la société.

i2i Marketing Group, LLC, dont l'adresse commerciale est 1107 Key Plaza, Suite 222, Key West, FL 33040, États-Unis, fournira des services de marketing, y compris la gestion des médias sociaux, la création de contenu, la distribution, le marketing numérique, la publicité numérique et tout autre service de marketing convenu par la société pour distribution par courriel et sur les plateformes populaires d'investisseurs en ligne, en échange d'une rémunération en espèces de 125 000 USD. L'entente a commencé le 30 septembre 2025 et a été renouvelée le 10 février 2026 pour une période de six mois ou jusqu'à ce que le mandat soit épuisé. I2i peut être contacté à l'adresse [email protected] ou par téléphone au (240) 315-4665.

ou par téléphone au (240) 315-4665. Native Ads, Inc., dont l'adresse commerciale est 244 Fifth Avenue, Suite N-249 New York, N.Y. 10001, États-Unis, fournira une campagne de marketing qui comprend le coût par clic de la publicité, l'achat de médias et la distribution de contenu, le marketing des moteurs de recherche, la création de contenu, le développement Web, le développement créatif publicitaire, l'optimisation des moteurs de recherche, l'optimisation des campagnes et des services de production de rapports et de renseignements sur les données, en échange d'une rémunération globale en espèces de 75 000 USD. L'accord a débuté le 17 février 2025 et a été renouvelé le 10 février 2026 pour une durée supplémentaire maximale de douze mois ou jusqu'à ce que le mandat soit épuisé. Vous pouvez communiquer avec Native Ads à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 1 866 773-3540.

ou par téléphone au 1 866 773-3540. Plutus Invest & Consulting GmbH, dont le siège social est Buchstrasse 13, Brême 28195, Allemagne, a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre une campagne publicitaire de sensibilisation des investisseurs axée sur le marché européen de l'investissement, principalement par le marketing numérique, la publicité numérique, la distribution par email et sur les plateformes populaires d'investisseurs en ligne, en échange d'une rémunération en espèces de 100 000 EUR. L'accord entre la société et Plutus commence le 6 février 2026 pour une durée de douze mois suivant sa signature, avec la possibilité de le prolonger ou de le renouveler d'un commun accord. Vous pouvez communiquer avec Plutus à l'adresse [email protected] ou par téléphone au +49 421 17540174.

À propos de Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructure énergétique informatique et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. L'entreprise se concentre sur le développement de centres de données, le minage de Bitcoins et l'obtention de partenariats stratégiques d'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. compte maintenant quatre centres de données en Amérique du Nord et en Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone. Visitez www.bitzero.com pour en savoir plus.

Bitzero, contact avec les investisseurs

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

[email protected]

Bitzero, contact avec la presse

Amy Dardinger

[email protected]

Avis de non-responsabilité relatif avec les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « informations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant : les plans et objectifs commerciaux de la société ; la relation de la société avec i2i, Native Ads et Plutus ; l'incidence de i2i, Native Ads et Plutus sur la société ; la stratégie de croissance de la société ; la capacité de la société à créer de la valeur pour les actionnaires ; et d'autres énoncés concernant des événements, des performances ou des résultats futurs.

Les informations prospectives sont fondées sur les hypothèses raisonnables de la direction à la date de ces déclarations, notamment : la société sera en mesure de financer la contrepartie en espèces requise dans les accords applicables au fur et à mesure des besoins ; i2i, Native Ads et Plutus exécuteront les services prévus par leurs accords en temps opportun et de manière satisfaisante ; les engagements de i2i, Native Ads et Plutus avec la société auront l'effet prévu ; la société et i2i, Native Ads et Plutus travailleront ensemble de manière positive en conformité avec les lois et les exigences d'échange applicables et en l'absence de changements négatifs importants dans les lois, les réglementations ou l'environnement commercial applicables.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : le risque qu'un ou plusieurs fournisseurs de services ne s'acquittent pas de leurs obligations comme prévu ou que la portée, le calendrier ou l'efficacité des services diffère des attentes de la société ; le risque que la société modifie, suspend ou résilie une ou plusieurs des missions en raison de considérations commerciales, de considérations réglementaires ou de conditions du marché ; les risques inhérents à l'infrastructure informatique et aux activités de minage de cryptomonnaies ; les fluctuations des coûts de l'électricité, le cours du Bitcoin les prix et les difficultés de réseau ; la dépendance au personnel clé ; les risques liés à l'assurance, aux litiges et à la conformité réglementaire ; les risques associés à l'historique d'exploitation limité de la société et à sa capacité de gérer sa croissance ; les risques liés aux conditions politiques et économiques ; les lois locales peuvent avoir une incidence sur les activités de Bitzero ; et les autres risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents d'information publique de la société disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

