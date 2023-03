TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Les acteurs de l'industrie du bitume, de la construction et de l'entretien des routes annoncent aujourd'hui le lancement de leur tout premier Plan d'action climatique (PAC), à l'issue des assises annuelles de Bitume Québec qui se sont déroulées à Trois-Rivières, les 29 et 30 mars 2023, sous le thème « En route vers une industrie plus verte ».

Le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski (au centre), le vice-président, Serge Lefebvre, et le secrétaire, Richard Labelle, se sont dit confiants de voir les objectifs de réduction de GES évoqués par l’expert Nicholas Rémillard de la firme NEL-I Environnement atteints pour satisfaire la norme de Zéro émission en 2050. (Groupe CNW/Bitume Québec)

C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui, en conférence de presse, le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski, qui a précisé que cette initiative inédite avait pour objectif la décarbonation de l'industrie de la construction, de l'entretien des routes et de la réfection de chaussées souples. Il est important de rappeler que malgré son intensité carbone moindre par rapport à la construction de chaussées en béton, selon des études réalisées en 2019[1], l'industrie du bitume et des enrobés bitumineux veut faire sa part dans la lutte aux changements climatiques et abaisser son empreinte écologique.

Le Comité Environnement de Bitume Québec a rapidement commencé à plancher sur la phase préparatoire de ce Plan d'action climatique (PAC), en compagnie des professionnels de NEL-i, une firme de conseil stratégique et de développement de projet œuvrant spécialement à la lutte aux changements climatiques. Son expertise aux niveaux technique, commercial et financier est mise à profit dans l'élaboration de plans de décarbonation et auprès des développeurs de solutions climatiques. « Cette démarche en est une qui va bien au-delà de l'expression des bonnes intentions, puisqu'elle s'inscrit dans un monde en perpétuel changement et qui offre la possibilité de faire d'une problématique une véritable opportunité de création de valeur favorisant l'évolution » affirme monsieur Zurawski. Celui-ci souligne que le temps était venu d'oser rêver, mais surtout d'oser entreprendre pour participer à l'effort national de réduction des émissions de GES, en marge de la mobilisation pour combattre les impacts nocifs des changements climatiques. À titre d'exemple, le Plan de réduction des émissions pour 2030 présenté au printemps dernier par le gouvernement du Canada a pour objectif d'abaisser de 40 à 45 % la quantité de GES produite en 2030 par rapport à 2005.

Ainsi, le secteur du pétrole et du gaz sera appelé à réduire ses émissions de 31 %, celui de la production de l'électricité de 87 %, et ce, en dépit de la cible souhaitée de carboneutralité pour 2050.

« Les membres de Bitume Québec veulent faire partie de la solution, » poursuit monsieur Zurawski, en soulignant que son secteur suivra un itinéraire qui lui est propre pour y arriver. Celui-ci ajoute que les paramètres de la cible seront précisés au cours des prochains mois. Pour Bitume Québec, cette nouvelle initiative reflète la volonté de l'organisation de redéfinir sa responsabilité sociale d'entreprise (RSE) et d'améliorer ses pratiques aux niveaux environnemental, sociétal et de gouvernance (ESG). Les experts techniques de l'association ont ciblé déjà plusieurs opportunités de réduction de GES telles que le recyclage à froid ou à chaud des enrobés, de même que de nouvelles techniques de mise en œuvre avec des enrobés tièdes ou des techniques de procédés à froid, populaires en Europe et aux États-Unis et qui gagneraient à être employées davantage au Québec; il n'en tient qu'aux acteurs de l'industrie.

Cette transition vers une nouvelle économie permettra à l'industrie de produire plus efficacement et surtout, d'en mesurer l'impact pour les futures générations : « seules les entreprises qui incarneront ces nouvelles valeurs en prenant le virage du développement durable seront les plus performantes, et, au demeurant, les plus rentables » de conclure le président de l'organisme.

