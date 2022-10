Bitume Québec salue l'expression du vote démocratique qui reporte au pouvoir la Coalition Avenir Québec (CAQ)

MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Se déclarant prête à faire route avec le nouveau gouvernement élu dans la recherche de solutions aux défis que pose la pérennité du réseau routier québécois, la direction de Bitume Québec a tenu à féliciter aujourd'hui le Premier Ministre François Legault et son équipe pour leur victoire électorale.

Le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski, a précisé que bien que les questions reliées au vieillissement des infrastructures, des routes et au défi de la mobilité n'aient pas réellement été au cœur des enjeux de la campagne électorale, il persistait à croire que celles-ci constitueront malgré tout une priorité pour le nouveau gouvernement. En cela, ce dernier estime que toute la classe politique, de tous les horizons, devrait être convaincue plus que jamais de la pertinence du rattrapage d'entretien de ces routes et infrastructures.

Ce dernier a tenu aussi à exprimer les remerciements de tous les membres de l'industrie à toutes les candidates et candidats, élus.es ou défaits.e.s de toutes les formations politiques, qui se sont livré à un débat démocratique essentiel au maintien d'une société de droit fondée sur les notions de justice et d'équité. Le président de Bitume Québec a aussi dit aussi espérer qu'avec une majorité plus que confortable, le gouvernement en place saura maintenir ses objectifs d'investissement dans le maintien et l'amélioration du réseau routier québécois qui constitue, quoi que l'on puisse en penser, la colonne vertébrale de notre économie nationale, à titre de vecteur de la libre circulation des biens et des personnes, et ce, à la grandeur du territoire.

Monsieur Zurawski a poursuivi en offrant aux nouveaux élus, particulièrement au nouveau ou à la nouvelle ministre des Transports, toute la disponibilité, la collaboration et l'expertise de son association afin de contribuer à l'atteinte des objectifs, modestes ou audacieux, reliés à la question du réseau routier national composé de 31 000 km d'autoroutes, de routes nationales et régionales en plus de 9 700 structures, sans compter les routes relevant du monde municipal qui totalisent, elles, 107 000 km de voies locales.

« À raison de plus que le Québec ne peut pas se payer le luxe de risquer la santé de ce patrimoine routier qui a permis au Québec de s'engager et se maintenir sur la voie de la croissance économique au fil des ans » a conclu le président de Bitume Québec.

