Bitume Québec qualifie le budget du ministre des Finances, Éric Girard, de catalyseur de relance économique

Les acteurs de l'industrie du bitume, du pavage et de l'entretien des routes ont souligné ce qu'ils ont appelé la sagesse de l'administrateur dont a fait montre le Ministre en bonifiant l'enveloppe budgétaire consentie au Plan Québécois des Infrastructures (PQI) dont le total sera porté à 135 milliards de dollars (135G $), de 130G $ qu'il était au dernier budget, pour la période de 2020-2030.

Pour le président de Bitume Québec, le fait que 60 % de ces investissements seront activés d'ici 2025-2026 donnera au Québec une longueur d'avance au plan canadien dans la relance d'une économie robuste capable de soutenir la croissance essentielle à un retour à l'équilibre budgétaire dans 7 ans.

« Ce sont tous les Québécois qui pourront tirer profit de ce nouveau budget qui ne comporte aucune hausse d'impôt, de taxes ou de tarifs » a renchéri monsieur Aumont tout en disant croire qu'en n'alourdissant pas le fardeau fiscal des contribuables, ceux-ci seront beaucoup plus enclins à privilégier les dépenses à la consommation; ce qui ne sera que profitable pour le secteur du détail.

Rappelant que le maintien d'un réseau routier national et d'un réseau municipal de qualité était garant d'une économie nationale performante, monsieur Aumont a rappelé que les investissements supplémentaires au chapitre des infrastructures entraîneront des retombées économiques locales, régionales et nationales intéressantes dans la mesure où les travailleurs des entreprises remises à l'œuvre réinjecteront des revenus d'impôt et de taxes à la consommation dans les coffres de l'État, à la faveur d'une reprise économique structurée et structurante.

Le président de Bitume Québec s'est par ailleurs déclaré convaincu qu'à l'intérieur des enveloppes budgétaires identifiées dans le budget Girard, des investissements annuels bonifiés en travaux routiers viendront s'inscrire dans le sillon des engagements sans précédent de l'an dernier, de l'ordre de 5,4 G$ d'ici 2022, aux fins de l'entretien et de l'amélioration de l'ensemble des réseaux routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires, mais dont 1,5 G$ étaient affectés au seul maintien des chaussées en bon état.

Ce dernier a conclu en précisant que les gens de l'industrie du bitume, du pavage et de l'entretien des routes étaient ouverts à l'innovation qui permettrait d'atteindre des objectifs d'optimisation budgétaire.

SOURCE Bitume Québec

