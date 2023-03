MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - C'est en étant quelque peu mitigée que Bitume Québec, représentant l'industrie du bitume, des enrobés et de l'entretien des routes, a pris acte des grandes lignes du budget du ministre des Finances, Éric Girard, en saluant la sagesse du ministre et du gouvernement en majorant des investissements déjà importants dans le secteur des infrastructures; garantissant ainsi un coefficient de pérennité plus qu'acceptable de notre patrimoine routier national.

Espérant voir des investissements routiers imminents substantiellement majorés, en marge du Plan Québécois des investissements (PQI) de 150G $ pour 2023-2033, l'association estime que le Québec pourra tout au moins maintenir la relative bonne santé du réseau routier québécois bien que le concept d'investissements récurrents en matière d'entretien préventif des routes ne fasse pas encore partie de l'ensemble des pratiques administratives, contrairement à la réalité de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de plusieurs états du Nord-Est américain. Les investissements et les dépenses dans le secteur du transport totaliseront 47,7 G$ d'ici 2032. « Il faudra voir comment le secteur des routes se verra doté de budgets suffisants avant de crier victoire » a précisé le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski.

« Nous souhaitons que le gouvernement Legault réalise que notre réseau routier national représente l'épine dorsale de l'économie du Québec et de la croissance des régions » a renchéri celui-ci, en disant croire que les 32 000 kilomètres de routes du MTMDQ vont commencer à refléter à court et moyen terme les effets de cette nouvelle stratégie d'investissement. Le président de Bitume Québec a rappelé qu'il était essentiel de rattraper significativement une bonne part du déficit d'entretien d'actifs qui était carrément dramatique, il y a quelques années à peine, et qui, selon le constat même du Comité experts indépendants du ministre des Transports et de la Mobilité durable (MTMDQ) est un élément de l'ensemble qui demeure très vulnérable en raison des hausses de coûts reliées notamment à l'inflation, des conditions climatiques critiques qui sont des facteurs de risques significatifs, exception faite du recrutement et de la rétention du personnel qui demeurent aussi des enjeux majeurs.

Monsieur Zurawski a ajouté s'interroger sur les effets pernicieux que pourrait engendrer la diminution de 312,4M $ du budget du MTMDQ : une variation des dépenses de −1,3 % qui s'expliquerait principalement par le financement ponctuel octroyé en 2022-2023 afin de soutenir le réseau de transport en commun.

Il en va de même pour l'amélioration du réseau routier local qui se trouve amputée de 120M $, en vertu des initiatives annoncées à l'automne 2021 dans la cadre du Point sur la situation économique et financière du Québec.

Le président de Bitume Québec a conclu en disant espérer que le gouvernement du Québec ne perdra pas de vue l'objectif ultime de maintien d'un réseau routier national performant.

Renseignements: Source : Tytus Zurawski, Président, Bitume Québec ; Alexandre Dumas, Vice-président - Communication corporative, Le cabinet de relations publiques NATIONAL, 514-898-4636 (cellulaire), [email protected]