MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - À quelques mois du dépôt du prochain budget 2024, prévu pour mars prochain, Bitume Québec a appelé aujourd'hui le gouvernement du Québec et le ministre des Finances Éric Girard à faire preuve de vision et d'audace dans les prochains investissements routiers, compte tenu de nombreuses lacunes identifiées notamment par le récent Rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ) : d'autant plus que celles-ci peuvent entraîner, dixit le Vérificateur général, des répercussions sur l'état général des chaussées et la pérennité du réseau routier supérieur, reconnaissant que les chaussées sont vulnérables aux changements climatiques et que 50 % de ce réseau est en mauvais état.

Le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski et le vice-président, Serge Lefebvre, ont passé au crible le récent rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ) traitant de l’état du réseau routier québécois; rapport qui indique qu’au rythme où vont les choses, cela prendra au moins 25 ans pour réhabiliter les 8 075 kilomètres de chaussées rendues en fin de vie sur un total de 32 000. (Groupe CNW/Bitume Québec)

Pour le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski, il importe plus que jamais que les autorités gouvernementales fassent preuve de clairvoyance en s'efforçant, dans la foulée, d'investir davantage afin de stopper l'usure et la dégradation prématurée des chaussées dont l'indice de santé est encore soumis à une pression à la baisse.

Malgré des sommes importantes consacrées à la conservation des chaussées, « ces investissements sont inférieurs à l'augmentation de la dégradation de l'état des routes » constate le rapport du VGQ. Pour Bitume Québec, la situation pourrait devenir encore plus dramatique si le niveau d'investissement actuel demeure le même : le déficit de maintien d'actifs du réseau routier augmentera encore de façon importante, et les générations futures risquent de devoir assumer le coût des interventions qui pourrait aussi donner lieu à une augmentation considérable du coût des travaux visant à rétablir l'état des routes du Québec. Bitume Québec déplore vivement que ce déficit de maintien d'actifs (DMA) des chaussées a dangereusement augmenté, passant de 7 à 10 milliards de dollars (10G $) de 2018 à 2022, élargissant toujours plus le fossé de la dégradation. 8 000 kilomètres de chaussées ont déjà atteint la fin de leur durée de vie qui a crû de 8,9 % sur un total de 31 000 km pour l'ensemble du réseau.

Aussi, le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), selon le document, doit innover « dans le but d'améliorer la durabilité et la qualité des interventions, prolongeant ainsi la durée de vie des chaussées et favorisant la pérennité du réseau routier ».

« Chaque dollar investi en adaptation permet d'éviter en moyenne entre 13 et 15 dollars en dommages directs résultant de sinistres et en dommages indirects pour l'économie », a poursuivi le président de l'association, saluant en cela le rapport du Vérificateur général qui valide à toutes fins utiles les prétentions avancées par l'association depuis plusieurs années.

Une grande partie des travaux de réhabilitation ne sont pas réalisés ou ces interventions ne sont pas inscrites dans une planification à long terme. Il faut donc miser sur « une stratégie de planification des interventions sur cinq ans et une programmation sur deux ans ». Québec a l'obligation, de poursuivre le président de l'organisme, de maintenir une relative bonne santé du réseau routier québécois en introduisant le concept des investissements récurrents en matière d'entretien préventif comme cela se fait en Ontario et dans plusieurs états du Nord-Est américain. En vertu du Plan québécois des infrastructures 2023-2033, des investissements de 31,5 G$ sont prévus, dont 24,4 G $ au seul chapitre du maintien du réseau routier.

« Il faudra voir, malgré les efforts consentis, comment le secteur des routes se verra doté de budgets suffisants pour surmonter le déficit de maintien d'actifs avant de crier victoire trop rapidement », a renchéri le président de Bitume Québec.

Monsieur Zurawski a conclu en disant espérer que le gouvernement Legault réalise que notre réseau routier national représente l'épine dorsale de l'économie du Québec et de la croissance des régions.

