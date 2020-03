Bitume Québec exhorte le gouvernement du Québec à faire un pas budgétaire de plus dans la bonne direction au chapitre des investissements routiers

MONTRÉAL, le 10 mars 2020 /CNW Telbec/ - Bien que satisfaite des efforts financiers consentis par le budget du ministre des Finances, Éric Girard, en matière d'investissements routiers en 2020-2022, Bitume Québec, qui regroupe tous les acteurs de l'industrie du bitume, du pavage et de l'entretien routier, est d'avis que le gouvernement du Québec se doit d'examiner de près l'option de l'injection d'investissements annuels supplémentaires dans le but de venir à bout d'un déficit d'entretien d'actifs qui continue à se creuser en dépit des sommes significatives prévues au budget; un enjeu prioritaire dont la santé optimale du réseau routier et la croissance économique du Québec qui en découle sont largement tributaires.

Pour Bitume Québec, les 5,4 milliards de dollars (5,4 G$) investis seront consacrés aux réseaux routier, ferroviaire et aéroportuaire. Bien que cela constitue une augmentation de 600 millions de dollars par rapport à 2019-2021, cela demeure encore insuffisant, selon l'association, compte tenu du fait du rattrapage à effectuer dans le déficit d'entretien d'actifs qui totalisait 16,4 G$ en 2019, affirmant même craindre sérieusement qu'à défaut de réviser en profondeur ses façons de faire, le Québec ne se dirige vers une sorte de « faillite économique sur le plan de l'entretien du patrimoine routier national ».

« Cinquante millions de dollars (50 M$) de plus qu'en 2019, avec 1 milliard 500 millions de dollars (1,5 G$) au seul chapitre maintien de chaussées en bon état, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan des vrais besoins » a dit le président de Bitume Québec, Martin Pelletier, en spécifiant que les chantiers des grandes infrastructures (ponts et tunnels) risquaient d'accaparer la part du lion.

Bitume Québec a finalement offert aux autorités sa pleine et entière coopération afin de soutenir l'effort national en faveur d'un patrimoine routier de qualité, et en santé.

