Bitume Québec dénonce vertement cet acte de rage-au-volant dont deux jeunes signaleurs ont été victimes ces dernières heures dans l'est de Montréal

MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - C'est avec consternation et désolation que Bitume Québec dénonce aujourd'hui cet acte manifeste de rage-au-volant dont deux signaleurs d'un chantier routier ont été victimes, mercredi soir, à l'angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et Industriel à Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

« Cet incident tragique est un acte insensé, voire même hautement criminel et totalement inqualifiable » a déclaré aujourd'hui, outré, le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski, qui a dit très mal s'expliquer les motivations d'un automobiliste qui ose tenter franchir et traverser un chantier, là où la signalisation évidente et omniprésente constitue en elle-même un signal d'alerte évident commandant un ralentissement important de la vitesse de croisière des automobilistes et autres usagers de la route. À raison de plus, dira ce dernier, que la vie des travailleurs est en jeu, puisque carrément vulnérables dans de telles circonstances.

« Agir ainsi au mépris de la vie humaine, relève carrément de l'insouciance, voire même de la négligence criminelle » a poursuivi le président de Bitume Québec qui a dit parler au nom des quelques centaines d'entreprises membres dont les divers personnels constituent une communauté serrée de travailleurs motivés par l'intérêt public, par la sécurité des usagers et par le maintien d'un réseau routier de qualité.

Monsieur Zurawski a ajouté que les pensées de l'association et de ses membres allaient entièrement vers les familles et les collègues des deux signaleurs de 39 ans qui sont, en aval, d'innocentes victimes collatérales de cet événement qui prend des allures de tragédie. Bitume Québec espère, par ailleurs, que les services policiers pourront remonter rapidement jusqu'à l'auteur de ce délit de fuite qui porte de toute évidence, selon diverses sources auprès des travailleurs du chantier, la signature de plusieurs facteurs aggravants. Pour Bitume Québec, cet événement déplorable devrait inspirer les autorités gouvernementales à légiférer davantage et à implanter des peines et amendes beaucoup plus sévères pour ceux-là qui se rendent coupables de tels actes de total incivisme.

D'autant plus, de renchérir le président de l'organisme, que le nombre de victimes chez cette catégorie d'employés ne cesse d'augmenter de façon inquiétante depuis les dernières années.

210 signaleurs routiers qui ont été blessés en 2022 lors de leurs prestations de travail, sur les chantiers des routes du Québec, à comparer à 161 un an plus tôt, à 104 travailleurs en 2020, à 80 en 2019, 75 en 2018 et à un peu plus d'une soixantaine en 2017.

« Il est grand temps d'agir », a conclu monsieur Zurawski.

SOURCE Bitume Québec

