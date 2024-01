MARCY L'ÉTOILE, France et SHERBROOKE, QC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - bioMérieux, acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce le rachat de LUMED, société de logiciels qui a créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins.

bioMérieux annonce ce jour le rachat de l'intégralité du capital de la société canadienne de logiciels innovants LUMED portant ainsi sa participation de 16% à 100%. Les deux sociétés collaborent étroitement depuis 2017. L'acquisition de 84% du capital représente un investissement de près de 9 millions d'euros.

La bonne utilisation des données disponibles dans le cadre du parcours de soins est essentielle pour permettre aux hôpitaux d'assurer une prise en charge des patients sûre et adaptée et de maîtriser les coûts. Les solutions logicielles de pointe de LUMED permettent de garantir que les directives locales en matière de prescription d'antibiotiques sont respectées et appliquées1. Ces solutions logicielles fournissent aux professionnels de la santé une variété d'informations dont ils ont besoin pour optimiser leurs programmes de bon usage des antibiotiques et de prévention et de contrôle des infections, afin d'assurer une meilleure prise en charge de leurs patients, de lutter contre l'antibiorésistance et d'améliorer la lutte contre les infections.

Les données de diagnostic et autres données vitales obtenues tout au long du parcours de soins, lorsqu'elles sont analysées par des logiciels intelligents, sont essentielles pour aider les différents professionnels de santé dans leur processus de prise de décision, afin d'apporter une prise en charge optimale aux patients. Les solutions de LUMED complètent parfaitement la large gamme de solutions logicielles de bioMérieux : BIOMÉRIEUX VISION SUITE.

« Pour bioMérieux, il est essentiel d'étendre le champ d'application des tests de diagnostic au-delà du seul laboratoire. Actuellement, de nombreux hôpitaux dans le monde s'organisent autour de la question essentielle de l'antibiorésistance et de la prévention des infections. Avec LUMED, nous fournissons des solutions aux équipes chargées de la bonne gestion des antibiotiques afin d'améliorer leur travail au quotidien. Les logiciels contribuent à optimiser le processus de soins, ainsi que les coûts et la prise en charge des patients », ajoute Jennifer Zinn, Executive Vice President, Clinical Operations de bioMérieux.

Vincent Nault, Directeur Général de LUMED, déclare : « Ce rachat constitue une étape importante de notre parcours. L'alliance avec bioMérieux s'inscrit dans notre volonté de faire progresser le bon usage des antibiotiques et la prévention des infections grâce à nos modules de pointe comme APSS ou ZINC. Nous pensons que l'association des solutions logicielles innovantes de LUMED avec la présence mondiale et les compétences de bioMérieux dans le domaine du diagnostic créera une synergie forte. Ensemble, nous pouvons améliorer la prise en charge des patients, lutter contre l'antibiorésistance et contribuer au développement des pratiques de soins de santé. »

Le rachat de LUMED illustre la volonté de bioMérieux de développer son portefeuille de solutions d'analyse de données, tout en continuant à se concentrer et à s'engager pour le bon usage des antibiotiques et pour la prévention et la lutte contre les infections. bioMérieux se réjouit d'accueillir l'équipe de LUMED et de commencer à tirer parti de son réseau commercial mondial afin de faire bénéficier un maximum de patients des avantages du logiciel LUMED.

À PROPOS DE BIOMERIEUX VISION SUITE

BIOMÉRIEUX VISION SUITE transforme les données des laboratoires et des hôpitaux en informations utiles et exploitables afin de faciliter la prise de décision diagnostique et clinique à tous les stades, de la prise en charge individuelle des patients à la surveillance de la santé publique, pour mieux soutenir la bonne gestion des antibiotiques. En fournissant une suite complète de produits et services logiciels qui collectent, analysent et fusionnent différentes sources de données, BIOMÉRIEUX VISION SUITE permet à ses utilisateurs de prendre les bonnes décisions au bon moment. En savoir plus

À PROPOS DE BIOMERIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 1963, bioMérieux est présente dans 45 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2022, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,6 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l'international (hors France).

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

www.biomerieux.com

