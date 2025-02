MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - bioMérieux, leader mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, a franchi une étape importante avec l'approbation par Santé Canada du panel BIOFIRE® SPOTFIRE® Respiratory / Sore Throat (R/ST). Cette approbation marque une avancée majeure dans la façon dont nous approchons la santé publique et dont nous relevons les défis actuels en matière de soins de santé.

Le panel BIOFIRE SPOTFIRE R/ST est un test PCR1 multiplex unique capable de détecter et d'identifier les acides nucléiques de 15 bactéries, virus et sous-types viraux parmi les plus courants, responsables d'infections respiratoires ou de maux de gorge2 en 15 minutes environ. Les échantillons peuvent être prélevés à partir d'un écouvillon naso-pharyngé lorsqu'une infection des voies respiratoires est suspectée, ou à partir d'un écouvillon de gorge en cas de syndrome pharyngé.

Collin Hill, directeur général des opérations cliniques pour l'Amérique du Nord, a déclaré : « BIOFIRE SPOTFIRE illustre notre détermination à relever les grands défis de la santé publique. Cela nécessite de repenser la prestation des soins de santé, en tirant parti de diagnostics avancés pour une prise de décision rapide et éclairée. Notre priorité est de mettre en œuvre des solutions efficaces qui améliorent les soins aux patients et réduisent les disparités en matière de soins. Cette approbation est la première étape de notre démarche visant à rapprocher nos solutions des patients ».

La technologie BIOFIRE® SPOTFIRE® a été spécialement conçue pour une utilisation sur le lieu de soins et est destinée à être utilisée par des personnes qui ne sont pas des professionnels de laboratoire dans n'importe quel contexte clinique. BIOFIRE® SPOTFIRE® est donc particulièrement adapté à son déploiement dans les salles d'urgence, les unités de soins intensifs, les centres de soins d'urgence et les centres éloignés où les ressources de laboratoire peuvent être limitées. Associé à BIOFIRE® FIREWORKS®, un portail web de gestion centralisée des données fournissant des informations et des analyses complètes sur les performances, l'utilisation, la surveillance des pathogènes et la gestion des flux de travail, BIOFIRE® SPOTFIRE® est une solution de diagnostic sur le lieu de soins puissante et inégalée.

1 Réaction en chaîne par polymérase 2 Dans sa version agréée par la FDA et approuvée par le CLIA, le panel BIOFIRE® SPOTFIRE® R/ST est capable de tester : Virus : Adénovirus, Coronavirus (saisonnier), Métapneumovirus humain, Rhinovirus/entérovirus humain, Influenza A, Influenza A sous-type H3, Influenza A sous-type H1-2009, Influenza B virus, Parainfluenza virus, Virus respiratoire syncytial et Coronavirus SARS-CoV-2. Bactéries : Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae [uniquement respiratoire] : Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, [Mal de gorge uniquement] : Streptococcus dysgalactiae (streptocoque du groupe C/G), Streptococcus pyogenes (streptocoque du groupe A).

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 1963, bioMérieux est présente dans 45 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2023, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,7 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l'international (hors France).

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

