Ce partenariat démontre l'engagement continu de Bimbo Canada à accroître la valeur pour ses consommateurs

TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Bimbo Canada, la plus ancienne et plus grande entreprise de produits de boulangerie au Canada, est fière d'annoncer sa dernière collaboration avec la Ligue nationale de hockey (LNHMD) dans le cadre du concours Bimbo Canada - Étoiles de la LNHMD Rogers 2024. Cette promotion intercatégories à l'échelle nationale offre aux amateurs de hockey de partout au pays la chance de gagner l'une des trois expériences exclusives au Match des étoiles de la LNHᴹᴰ Rogers 2024.

Du 14 septembre au 27 décembre 2023, les partisans peuvent participer au concours pour courir la chance de gagner des prix fantastiques, y compris trois (3) voyages toutes dépenses payées pour assister au Match des étoiles de la LNHᴹᴰ Rogers 2024, qui se tiendra les 2 et 3 février 2024 au centre-ville de Toronto. Chaque grand prix comprend deux (2) billets pour l'événement, deux (2) vols aller-retour, trois (3) nuits d'hôtel et 1 000 $ CA d'argent de poche, soit une valeur au détail approximative de 6 000 $ CA.

« Ce partenariat avec la LNHᴹᴰ offre à nos consommateurs l'occasion unique et exclusive de vivre l'ambiance du Match des étoiles de la LNHᴹᴰ Rogers 2024, un événement de rêve pour tout amateur de la LNHᴹᴰ », déclare Tania Goecke, vice-présidente, Marketing à Bimbo Canada. « Cette collaboration souligne notre engagement continu à proposer des promotions innovantes et attrayantes aux Canadiens qui achètent nos produits de boulangerie et nos collations de grande qualité. Nous nous réjouissons de l'engouement que cette promotion suscitera chez les amateurs de hockey. »

Le Match des étoiles de la LNHᴹᴰ Rogers 2024 est une expérience immersive qui comprend le concours d'habiletés, le match des étoiles, des kiosques pour les partisans, des groupes exclusifs, la présence d'anciens de la LNH, et plus encore. Il s'agit d'une célébration du hockey qui va au-delà du sport, et Bimbo Canada est ravie d'offrir à ses consommateurs la chance de participer à cet événement exaltant.

En plus des trois (3) grands prix, quinze (15) prix hebdomadaires seront offerts, chacun consistant en une carte-cadeau de 500 $ CA utilisable sur le site NHLShop.ca. Pour participer au concours, rien de plus simple : il suffit de balayer le code QR sur les emballages de produits de Bimbo Canada ou de visiter le concoursétoiles.ca. Aucun achat requis. Les consommateurs peuvent obtenir trois participations additionnelles en téléversant un reçu prouvant l'achat d'un produit d'une marque appréciée de Bimbo Canada, y compris Dempster's®, POMMD, Bon MatinMD, Villaggio®, Little BitesMC, Vachonᴹᴰ, Ben's® et HostessMD

Pour nous assurer que les amateurs de hockey ne manquent pas cette occasion en or, nous faisons la promotion du concours Bimbo Canada - Étoiles de la LNHMD Rogers 2024 par l'entremise de différents canaux, dont des affiches sur des zambonis, des emballages de produits sur lesquels sont illustrés les détails du concours, des publications numériques dans les médias sociaux et sur des bandeaux sur le site de la LNH tout au long de la période du concours. Notre partenaire Solutions with Impact a travaillé à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme.

Pour en savoir plus, ou pour lire le règlement officiel du concours, veuillez consulter le www.concoursétoiles.ca.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada et mène ses activités depuis plus de 110 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Natural Bakery®, Little BitesMC, Vachonᴹᴰ et Takis®. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 16 boulangeries, 15 centres de distribution et 191 entrepôts aux quatre coins du pays.

Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les collaborateurs peuvent s'épanouir et contribuer à la transformation de l'organisation et du secteur de la boulangerie et des collectivités.

SOURCE Bimbo Canada

Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le site www.bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.