MONTREAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Bimbo Canada fermera sa boulangerie de Québec d'ici la fin de l'année. Les activités cesseront progressivement à mesure que la production sera transférée vers nos autres boulangeries. L'entreprise se concentre sur l'optimisation de ses activités de fabrication et sur l'efficacité de ses boulangeries de façon à engendrer une croissance rentable.

« En consolidant nos activités et en continuant de faire des investissements importants dans notre réseau, nous assurerons la durabilité et la croissance à long terme de notre entreprise, déclare Marie-Ève Royer, présidente de Bimbo Canada. Cette décision a été difficile, et je veillerai personnellement à ce que tous les efforts soient déployés pour en atténuer les répercussions sur nos collaborateurs. »

La boulangerie emploie environ 141 collaborateurs. En plus d'un préavis, Bimbo Canada offrira aux collaborateurs des indemnités de départ, des services d'orientation et des services de placement externe.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 113 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits représentant plus de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Natural Bakery MC, POM®, Vachonᴹᴰ, Little BitesMC et Takis®. Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. Pour en savoir plus, visitez le www.bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook et Instagram .

