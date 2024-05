La production demeurera au Canada

TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - Bimbo Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit fermer son usine de Lévis, au Québec, pendant la semaine du 1er juillet 2024. La production sera transférée dans d'autres boulangeries, principalement au Québec, qui possèdent la capacité voulue.

La décision de fermer l'usine s'inscrit dans nos efforts stratégiques en vue d'accroître la productivité de nos activités en augmentant l'efficacité et l'utilisation de nos capacités, et en réduisant l'ensemble des coûts dans nos usines, tout en nous permettant de fournir les mêmes produits et services de grande qualité à nos clients.

« Bimbo Canada est déterminée à bâtir une entreprise durable pour atteindre ses objectifs commerciaux à long terme. Depuis 2014, l'entreprise a investi plus de 500 millions de dollars au Canada, dont 160 millions au Québec, explique Marie-Ève Royer, présidente de Bimbo Canada. Malgré nos efforts pour maintenir et renforcer les activités de l'usine, son utilisation et sa production étaient en déclin constant depuis un certain temps. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour atténuer les répercussions que cette décision aura sur nos gens, et nous les encourageons à soumettre leur candidature dans d'autres installations de Bimbo Canada qui embauchent de nouveaux collaborateurs. »

La boulangerie emploie environ 95 collaborateurs. Les collaborateurs touchés seront admissibles à des indemnités de départ. Ils auront droit à des services d'orientation ainsi qu'à des ateliers et à des services de placement externe. Les collaborateurs seront aussi encouragés à soumettre leur candidature pour des postes à pourvoir dans d'autres boulangeries de la région, comme dans la ville de Québec et à Sainte-Marie-de-Beauce (Vachon).

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 113 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits représentant plus de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Natural Bakery, POM, Vachonᴹᴰ, Little BitesMC et Takis®. Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. Pour en savoir plus, visitez bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et X.

SOURCE Bimbo Canada

