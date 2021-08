Pour vaincre la pandémie de COVID-19, il est essentiel que le monde entier ait accès aux vaccins. Heureusement, plus de 80 pour cent de la population canadienne admissible a reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, et plus de 65 pour cent a reçu les deux doses. Mais dans de nombreux pays, moins de 2 pour cent de la population a reçu la première dose du vaccin.

« Une de nos convictions est que Nous sommes une communauté », affirme Joe McCarthy, président de Bimbo Canada. « Cela vaut non seulement pour les communautés où nous vivons et travaillons, mais aussi pour nos semblables partout dans le monde. Nous sommes heureux d'appuyer les efforts de l'UNICEF visant la mise en place d'un programme de vaccination mondial plus équitable et de contribuer à assurer la sécurité et la santé des gens. »

En tant que chef de file mondial de la distribution de vaccins, l'UNICEF a été chargé d'acheter et de livrer deux milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 d'ici la fin de l'année. Le coût pour distribuer et administrer les deux doses requises du vaccin aux personnes vivant dans des pays à faible revenu s'élève à environ 4,81 $.

Bimbo Canada encourage également ses collaborateurs et ses consommateurs à aspirer à un monde meilleur. Jusqu'au 6 septembre 2021, le gouvernement du Canada égalisera chaque don fait par des particuliers canadiens au Fonds #DonnezUnVaccin de l'UNICEF (jusqu'à concurrence de dix millions de dollars). Pour contribuer à cette campagne, visitez UNICEF Canada.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 100 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Vachonᴹᴰ et Takisᴹᴰ. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 16 boulangeries, 14 centres de distribution et 191 entrepôts à travers le pays. Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les employés peuvent s'épanouir et contribuer à sa transformation et à celle de l'industrie de la boulangerie et de nos collectivités.

Pour en savoir plus, visitez le www.bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus difficiles du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

