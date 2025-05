Bilan routier 2024 - Chaudière-Appalaches

Augmentation du nombre de personnes blessées en 2024

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rend public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2024.

Faits saillants du bilan routier 2024 pour Chaudière-Appalaches

Il y a eu 25 décès en 2024, ce qui représente une baisse de 6,0 % par rapport à la moyenne observée de 2019 à 2023 (hausse de 5,6 % au Québec).

On dénombre 89 personnes blessées gravement dans la région, soit une augmentation de 17,4 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années (augmentation de 1,7 % au Québec).

Le nombre de personnes blessées légèrement, qui s'élève à 1 732, a connu une augmentation de 8,9 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années (baisse de 2,9 % au Québec).

Concernant l'ensemble des victimes, ce sont 1 846 personnes qui ont subi des dommages corporels dans une collision routière en 2024, soit 9,0 % de plus par rapport à la moyenne de 2019 à 2023 (baisse de 2,6 % au Québec).

Bilan national

379 décès (380 en 2023);

27 854 personnes blessées (28 104 en 2023).

Faits saillants

En comparaison avec la moyenne de 2019 à 2023, on constate :

une diminution de 14 décès chez les motocyclistes (-23,5 %);

une diminution de 3 décès chez les jeunes de 15 à 24 ans (-6,4 %);

une hausse de 2 décès chez les personnes de 75 ans ou plus (+4,2 %);

une hausse de 1 décès chez les cyclistes (+8,3 %);

une hausse de 16 décès chez les piétons (+24,6 %);

une hausse de 5 décès chez les occupants d'un camion lourd ou d'un tracteur routier (+55,6 %).

Le taux de décès par 100 000 habitants est quant à lui passé de 4,3 en 2023 à 4,2 en 2024.

Citations

« L'amélioration du bilan routier est la somme des actions déployées au Québec en sensibilisation, en législation et en contrôle. Par nos efforts de sensibilisation et nos partenariats stratégiques, nous visons à changer positivement les comportements des usagers et usagères de la route et à réduire au maximum les collisions. Contrôle routier Québec, la Sûreté du Québec, l'Association des directeurs de police du Québec et les différents corps de police sont indispensables à l'atteinte de cet objectif. Chacun de nous a un rôle à jouer dans l'amélioration du bilan routier et nous devons tous nous y engager activement. Adopter une conduite responsable et sécuritaire et faire preuve de civisme, c'est la base pour garantir des routes plus sûres pour tous et toutes. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Les principales causes de collisions nous rappellent que le comportement humain est à l'origine de la majorité des collisions mortelles et avec blessés graves, ce qui signifie qu'elles étaient évitables. L'adoption de comportements sécuritaires par les usagers du réseau s'avère donc essentielle pour diminuer le nombre de collisions routières, puisque la sécurité routière est une responsabilité partagée. La Sûreté du Québec maintient ses efforts pour assurer la sécurité des usagers des réseaux de transport que nous desservons, notamment grâce au travail indispensable de ses patrouilleurs, aux campagnes de sensibilisation et à la collaboration avec les ministères et organismes qui partagent avec nous cette ambition soutenue par la Vision Zéro, et ce, afin de maintenir le Québec parmi les nations les plus sécuritaires au monde lors de nos déplacements. La vie humaine est au cœur de nos actions. »

Carl Bélisle, capitaine responsable du bureau d'analyse de la stratégie en sécurité des réseaux de transport de la Sûreté du Québec

« Nous savons que grâce à la présence policière, les conducteurs hésitent avant de prendre des risques inutiles, car ils savent qu'il existe une possibilité qu'ils soient interceptés. C'est cette perception du risque d'être intercepté qui modifie les comportements. L'Association des directeurs de police du Québec tient à saluer le travail des policiers et des policières qui, chaque jour, assurent la sécurité de tous les usagers de la route, parce que c'est un facteur essentiel pour la protection de la vie humaine. »

Louise Bonneau, responsable de la sécurité routière à l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ)

Principales mesures du Plan d'action en sécurité routière (PASR) déployées en 2025 :

Augmentation du nombre de points d'inaptitude ( Règlement sur les points d'inaptitude ) pour certaines infractions, dont celles commises dans des zones scolaires et de chantiers routiers;

) pour certaines infractions, dont celles commises dans des zones scolaires et de chantiers routiers; Nouvelle norme en matière de sécurité des véhicules lourds;

Nouvelle formation obligatoire pour la conduite des véhicules lourds;

Publication du nouveau guide Redécouvrir le chemin de l'école ;

; Lancement de la Table nationale concertée en sécurité routière.

Entrevues vidéo avec les porte-parole

Carl Bélisle, capitaine responsable du bureau d'analyse de la stratégie en sécurité des réseaux de transport de la Sûreté du Québec

Louise Bonneau, responsable de la sécurité routière à l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ)

Stéphane Sheehy, directeur régional pour l'Est du Québec à Contrôle routier Québec

Maxime Brault, directeur de la recherche en sécurité routière à la Société de l'assurance automobile du Québec

Le bilan en quelques chiffres

En amélioration

Les 15 à 24 ans

Le bilan des 15 à 24 ans s'est amélioré en 2024. En effet, avec 44 décès, il s'agit d'une baisse de 6,4 % par rapport à la moyenne de 2019 à 2023, qui est de 47 décès. Comparativement à 2023, le nombre de décès chez ce groupe d'âge présente une baisse de 24,1 %. En 2024, les 15 à 24 ans représentent 11,8 % du nombre total de décès.

Les 75 ans ou plus

Chez les 75 ans ou plus, une hausse de 2 décès (+4,2 %) est observée par rapport à la moyenne des 5 dernières années, ce qui porte le nombre de décès en 2024 à 54. Par rapport à 2023, le nombre de décès chez les 75 ans ou plus présente une baisse de 8,5 %. En 2024, ce groupe d'âge représente 14,4 % des décès.

Les motocyclistes

Le nombre de décès chez les motocyclistes est de 45 en 2024, soit 23,5 % de moins par rapport à la moyenne de 2019 à 2023, qui s'élève à 59. Il s'agit également d'une diminution de 16,7 % par rapport à 2023.

À surveiller

Les cyclistes

Le bilan fait état de 13 décès chez les cyclistes en 2024, soit une hausse de 1 décès (+8,3 %) en comparaison avec la moyenne sur 5 ans. Cela représente également une hausse de 18,2 % par rapport à 2023. Le nombre de décès pour cette catégorie d'usagers a varié de 8 à 16 depuis 2019.

Les piétons

Le nombre de décès chez les piétons en 2024 est de 80. Il s'agit d'une augmentation de 24,6 % par rapport à la moyenne de 2019 à 2023, qui se chiffre à 64, et de 29,0 % par rapport à 2023.

En annexe

Données régionales

Nombre de personnes accidentées selon la région administrative

et la nature des blessures, 2019 à 2024



Année 2024/ 2023 2024/ 2019 à

2023 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bas-Saint-Laurent (01) Mortelles 20 25 17 18 11 17 54,5 % -6,6 % Graves 43 61 49 70 60 54 -10,0 % -4,6 % Légères 927 716 771 832 741 782 5,5 % -1,9 % Total 990 802 837 920 812 853 5,0 % -2,2 % Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Mortelles 15 15 20 27 23 18 -21,7 % -10,0 % Graves 64 51 50 53 63 50 -20,6 % -11,0 % Légères 1 227 995 958 1 062 1 013 880 -13,1 % -16,3 % Total 1 306 1 061 1 028 1 142 1 099 948 -13,7 % -15,9 % Capitale-Nationale (03) Mortelles 26 15 20 19 19 20 5,3 % 1,0 % Graves 135 97 93 104 97 99 2,1 % -5,9 % Légères 2 625 1 653 1 750 1 864 1 927 1 904 -1,2 % -3,0 % Total 2 786 1 765 1 863 1 987 2 043 2 023 -1,0 % -3,2 % Mauricie (04) Mortelles 11 19 21 20 15 20 33,3 % 16,3 % Graves 55 47 57 56 58 70 20,7 % 28,2 % Légères 1 442 1 062 1 079 1 099 998 1 004 0,6 % -11,6 % Total 1 508 1 128 1 157 1 175 1 071 1 094 2,1 % -9,4 % Estrie (05) Mortelles 21 27 21 26 23 26 13,0 % 10,2 % Graves 94 97 70 93 96 100 4,2 % 11,1 % Légères 2 198 1 677 1 855 1 754 1 921 1 878 -2,2 % -0,2 % Total 2 313 1 801 1 946 1 873 2 040 2 004 -1,8 % 0,5 % Montréal (06) Mortelles 32 32 31 38 31 37 19,4 % 12,8 % Graves 162 169 154 169 167 202 21,0 % 23,0 % Légères 6 386 4 254 5 637 5 976 6 027 6 056 0,5 % 7,1 % Total 6 580 4 455 5 822 6 183 6 225 6 295 1,1 % 7,6 % Outaouais (07) Mortelles 21 16 17 17 21 19 -9,5 % 3,3 % Graves 69 49 67 56 61 65 6,6 % 7,6 % Légères 1 196 929 847 981 988 877 -11,2 % -11,3 % Total 1 286 994 931 1 054 1 070 961 -10,2 % -9,9 % Abitibi-Témiscamingue (08) Mortelles 15 13 14 13 16 16 0,0 % 12,7 % Graves 42 33 44 32 40 23 -42,5 % -39,8 % Légères 682 528 548 529 483 478 -1,0 % -13,7 % Total 739 574 606 574 539 517 -4,1 % -14,7 % Côte-Nord (09) Mortelles 4 5 2 15 8 12 50,0 % 76,5 % Graves 20 22 25 34 21 38 81,0 % 55,7 % Légères 284 235 274 275 316 274 -13,3 % -1,0 % Total 308 262 301 324 345 324 -6,1 % 5,2 % Nord-du-Québec (10) Mortelles 3 2 3 6 7 8 14,3 % 90,5 % Graves 16 21 17 19 23 13 -43,5 % -32,3 % Légères 128 110 91 104 82 80 -2,4 % -22,3 % Total 147 133 111 129 112 101 -9,8 % -20,1 % Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) Mortelles 10 9 14 9 12 8 -33,3 % -25,9 % Graves 29 24 24 20 24 31 29,2 % 28,1 % Légères 445 353 388 398 328 367 11,9 % -4,0 % Total 484 386 426 427 364 406 11,5 % -2,7 % Chaudière-Appalaches (12) Mortelles 22 27 27 21 36 25 -30,6 % -6,0 % Graves 88 63 61 96 71 89 25,4 % 17,4 % Légères 1 867 1 345 1 543 1 609 1 590 1 732 8,9 % 8,9 % Total 1 977 1 435 1 631 1 726 1 697 1 846 8,8 % 9,0 % Laval (13) Mortelles 9 2 7 18 9 8 -11,1 % -11,1 % Graves 40 33 49 48 45 38 -15,6 % -11,6 % Légères 1 710 953 1 269 1 359 1 352 1 223 -9,5 % -7,9 % Total 1 759 988 1 325 1 425 1 406 1 269 -9,7 % -8,1 % Lanaudière (14) Mortelles 18 32 30 33 28 27 -3,6 % -4,3 % Graves 96 67 80 79 98 84 -14,3 % 0,0 % Légères 2 356 1 556 1 763 1 845 1 724 1 641 -4,8 % -11,2 % Total 2 470 1 655 1 873 1 957 1 850 1 752 -5,3 % -10,7 % Laurentides (15) Mortelles 36 27 17 46 35 32 -8,6 % -0,6 % Graves 110 108 122 122 106 84 -20,8 % -26,1 % Légères 2 728 1 872 2 176 2 148 2 015 1 926 -4,4 % -12,0 % Total 2 874 2 007 2 315 2 316 2 156 2 042 -5,3 % -12,5 % Montérégie (16) Mortelles 50 50 56 50 61 56 -8,2 % 4,9 % Graves 218 175 191 189 186 190 2,2 % -0,9 % Légères 5 923 3 855 4 423 4 452 4 325 4 374 1,1 % -4,8 % Total 6 191 4 080 4 670 4 691 4 572 4 620 1,0 % -4,6 % Centre-du-Québec (17) Mortelles 20 23 29 21 25 30 20,0 % 27,1 % Graves 48 47 62 45 64 46 -28,1 % -13,5 % Légères 1 310 885 969 963 994 1 102 10,9 % 7,6 % Total 1 378 955 1 060 1 029 1 083 1 178 8,8 % 7,0 % Total Mortelles 333 339 346 397 380 379 -0,3 % 5,6 % Graves 1 329 1 164 1 215 1 285 1 280 1 276 -0,3 % 1,7 % Légères 33 434 22 978 26 341 27 250 26 824 26 578 -0,9 % -2,9 % Total 35 096 24 481 27 902 28 932 28 484 28 233 -0,9 % -2,6 %

