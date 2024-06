Bilan positif de la participation québécoise à la conférence internationale sur l'innovation technologique Collision - L'excellence et l'expertise de l'écosystème d'innovation québécois rayonnent à Toronto

TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Au terme de la mission économique qu'il a menée à Collision - la conférence internationale sur l'innovation technologique, qui s'est déroulée du 17 au 20 juin derniers - le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, trace un bilan positif de la présence du Québec à l'événement.

La délégation québécoise réunissait plus de 300 participants du Québec, dont 70 entreprises émergentes ainsi qu'une trentaine de collaborateurs et de partenaires.

Le ministre a profité de son passage à Toronto pour réitérer les forces de l'écosystème d'innovation québécois, au sein duquel les entreprises technologiques innovantes occupent une position stratégique. Il a discuté avec les dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises québécoises qui sont implantées en Ontario afin de mieux comprendre leurs enjeux et d'identifier les défis auxquels elles font face. Il a également saisi l'occasion pour promouvoir l'excellence et l'expertise des entreprises québécoises, en plus d'assister à une compétition d'argumentaire de vente (pitch), qui offrait la chance aux entrepreneurs de présenter leurs innovations à des investisseurs.

Citations :

« Encore cette année, j'ai accompagné avec enthousiasme la délégation du Québec à Collision. Chacune des entreprises qui a participé à cette mission a mis en valeur l'immense talent, l'expertise et le grand savoir-faire québécois, ici, à Toronto. Mon rôle, c'est d'appuyer nos entreprises dans la conquête de nouveaux marchés, et ça marche! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Collision est un rassemblement incontournable pour les entreprises, principalement les jeunes sociétés prometteuses qui souhaitent se démarquer dans leurs efforts d'internationalisation. Notre équipe vouée à l'accompagnement des entrepreneurs québécois sur la scène mondiale est très heureuse d'avoir mené cette mission en leur compagnie à Toronto et continuera de les soutenir pour concrétiser les relations d'affaires qu'ils auront eu l'occasion de développer. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

Faits saillants :

