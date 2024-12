Bilan parlementaire - « Le bouclier anti-austérité à l'Assemblée nationale, c'est Québec solidaire », défend Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La nouvelle porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, a profité de son premier bilan de session parlementaire pour souligner à grands traits l'apport du caucus solidaire à la défense des Québécois et des Québécoises durement happés par la crise du coût de la vie et l'austérité caquiste.

« Cet automne, ça a été le grand retour de l'austérité. Ça fait des années qu'on le dit à Québec solidaire : baisser les impôts des plus riches et gaspiller notre argent dans des mauvais paris économiques, c'est un boomerang qui finit toujours par nous revenir en pleine face. François Legault a fait des mauvais choix et maintenant, c'est la population qui va payer. Le pire dans tout ça, c'est que la CAQ commence par couper dans ses propres priorités », déclare Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Des coupures et encore des coupures

Dans les dernières semaines, la vérité est sortie au grand jour. Le gouvernement de la CAQ coupe en francisation pour les nouveaux arrivants, la CAQ coupe dans les écoles primaires et secondaires, dans les CÉGEP aussi. Le gouvernement de François Legault veut aussi aller chercher 1,5 milliard dans nos hôpitaux.

« Qui va payer? C'est la population, c'est les patients. Les Québécois vont continuer à payer en double pour avoir des soins, une fois sur leurs impôts, une autre fois sur leur carte de crédit, en allant au privé. Notre système de santé se privatise jour après jour. C'est chez nous que ça se passe, pas au Texas », rappelle Ruba Ghazal qui souligne le travail des solidaires pour dénoncer le privé en santé.

Alors que le Parti Libéral a l'austérité tatouée sur le cœur et que le Parti Québécois promet de couper dans la fonction publique, la porte-parole de Québec solidaire rappelle que son équipe est là pour défendre les services publics contre les prochaines vagues d'austérité de la Coalition Avenir Québec.

« Mon message, c'est que les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur nous. On est là pour défendre le monde. Le bouclier anti-austérité à l'Assemblée nationale, c'est Québec solidaire. Notre caucus est là pour défendre le Québec, c'est ce qu'on fait dans l'opposition et c'est ce qu'on va faire au gouvernement », affirme Ruba Ghazal, également députée de Mercier.

