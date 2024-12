Bilan net des émissions de GES 2022 - Réduction de 19 % des émissions de GES : plus de la moitié de l'objectif atteint

QUÉBEC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - En 2022, le Québec affichait un bilan net d'émissions de gaz à effet de serre (GES) de 19 % sous les niveaux de 1990, tout en maintenant son statut de leader nord-américain sur le plan des émissions de GES par habitant. En effet, avec une moyenne de 9,1 tonnes équivalent CO 2 (t éq. CO 2 ) par habitant, le Québec se classe non seulement au premier rang des provinces et des territoires canadiens, mais aussi devant l'ensemble des États américains.

Émissions de GES en 2022 et estimation pour 2023

En 2022, les niveaux d'émissions de GES au Québec se sont stabilisés, en plus de demeurer inférieurs aux niveaux prépandémiques de 2019, et ce, malgré une croissance très importante de la population et une augmentation du produit intérieur brut (PIB). En 2022, la quasi-totalité des secteurs a enregistré des baisses d'émissions par rapport à 2019 :

Transport -4,3 %

Chauffage résidentiel, commercial et institutionnel -9,9 %

Industrie -2,4 %

Matières résiduelles -5,0 %

Agriculture -2,2 %

Pendant la période 1990-2022, le Québec a réduit les émissions sur son territoire de 7,2 %, malgré une croissance de 23,9 % de la population et une augmentation de 84,3 % du produit intérieur brut (PIB).

En tenant compte de l'effet du marché du carbone, grâce auquel le Québec a également généré des réductions à l'extérieur de son territoire, le Québec a réduit, en 2022, ses émissions de 19 % par rapport aux niveaux de 1990 et a donc atteint la moitié de son objectif.

En 2023, à partir des données actuellement disponibles, on estime que les émissions de GES au Québec seront significativement inférieures à celles de 2022.

Bilan de l'action climatique pour 2023-2024

Le bilan annuel de l'action climatique du gouvernement du Québec met en lumière les progrès réalisés en 2023-2024, notamment grâce au Plan pour une économie verte qui établit des bases solides pour atteindre nos objectifs climatiques en 2030 et parvenir à la carboneutralité en 2050.

Plusieurs gestes importants ont été posés en 2023-2024, dont le dévoilement de la Stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques et l'adoption de la Loi édictant la loi sur la performance environnementale des bâtiments et modifiant diverses dispositions en matière de transition énergétique qui permettra d'accélérer la décarbonation des bâtiments.

L'électrification du parc automobile québécois a progressé rapidement avec l'ajout de 100 000 véhicules légers électriques, une hausse de 58 % par rapport à l'année précédente et de 97 % par rapport à 2021-2022. Dans le secteur des bâtiments, 13 000 systèmes de chauffage fossiles ont été convertis en 2023-2024 grâce à des programmes comme Chauffez vert.

Cheminement vers l'atteinte de la cible

En trois ans, le PEV 2030 a permis d'allouer des aides financières qui permettront d'éviter ou de réduire, d'ici 2030, les émissions de GES de l'ordre de 1,8 Mt éq. CO 2 , soit l'équivalent des réductions réalisées entre 2013 et 2020.

Enfin, les émissions de GES observées dans l'inventaire de 2022 et celles estimées pour 2023 sont conformes à la trajectoire attendue.

« Le bilan de nos émissions de GES pour l'année 2022 démontre que nos politiques commencent à porter leurs fruits. Nous avons maintenant parcouru la moitié du chemin. Nous allons poursuivre tous ensemble nos efforts en matière de décarbonation de nos secteurs et de notre économie, afin que le Québec atteigne ses cibles pour 2030 et demeure un leader de la lutte contre les changements climatiques.

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

