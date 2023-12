Bilan national à mi-chemin de La guignolée des médias : 3,7 millions $

Le blitz se poursuit jusqu'au 31 décembre pour atteindre les 4,6 millions $ de 2022

MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Depuis le 24 novembre dernier, 3,7 millions $ ont été amassés partout au Québec dans le cadre de la 23e édition de La guignolée des médias. Ce bilan inclut dorénavant les dons récoltés à la collecte de rue, sur guignolee.ca, par texto ainsi que chez Provigo, Maxi et Nissan. Une telle méthodologie reflète davantage la multiplication des façons de donner. Les prochains résultats seront dévoilés le vendredi 29 décembre.

Pour la seconde moitié du parcours, l'effort collectif visera à atteindre et à dépasser d'ici le 31 décembre les 4,6 millions $ récoltés en 2022. Afin d'y parvenir, plusieurs moyens vous permettront une participation simple, rapide et facile :

Avec un don en denrées non périssables ou en argent dans un des 200 supermarchés Maxi et Provigo, précieux et fidèles partenaires de La guignolée des médias depuis 2010;

Par un don à guignolee.ca;

En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

Chez les 61 concessionnaires Nissan du Québec.

Vous avez déjà contribué? Vous pouvez maintenant encourager amis, parents, collègues et voisins à vivre à leur tour le plaisir associé à cette action.

Détails des dons récoltés dans les différentes régions

Abitibi-Témiscamingue 336 552,00 $ Chaudière-Appalaches / Granit 32 295,00 $ Côte-Nord 163 906,90 $ Estrie / Centre-du-Québec 204 959,90 $ Lanaudière 135 616,63 $ Laurentides 346 336,00 $ Laval 126 027,00 $ Mauricie 231 693,00 $ Montérégie 19 281,00 $ Montérégie / Rive-Sud de Montréal 326 755,00 $ Montérégie-Ouest 145 661,60 $ Montréal 282 733,00 $ Outaouais 71 373,87 $ Rimouski 117 795,00 $ Saguenay-Lac-St-Jean 322 839,00 $ Vallée du Richelieu 45 239,37 $ Ville de Québec 280 635,00 $

À ces sommes s'ajoutent près de 500 000 $ récoltés chez nos partenaires et 39 000 $ reçus par texto.

À propos de La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 57,6 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués ensuite à au-delà de 100 organismes bénéficiaires. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre à tous de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

