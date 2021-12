Bilan et perspectives de la CSN 2021-2022 - Les travailleuses et travailleurs méritent mieux

MONTRÉAL, le 30 déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que la présidente de la CSN, Caroline Senneville présentait aux médias le bilan de la dernière année de la grande centrale. Elle a également abordé les nombreux enjeux à venir au cours de 2022, et en a profité pour proposer des solutions au gouvernement du Québec.

Une année difficile

« L'année 2021 n'aura pas été tendre envers les travailleuses et travailleurs, affirme d'entrée de jeu Mme Senneville. Pertes d'emploi et de revenus, surcharge de travail, santé mentale affectée : ce ne sont que quelques-uns des enjeux que vivent nos membres. » Ceci, avec en trame de fond la rareté de la main-d'œuvre, qui accroît le fardeau sur les travailleurs déjà en place. « On n'a pas juste un déficit de travailleurs, on a un surplus de postes avec des mauvaises conditions. »

Le tout combiné avec un nombre record de conflit de travail. « Présentement, il y a 42 grèves générales illimitées à la CSN et 480 grèves discontinues. Au cours des prochains mois, le quart de nos syndicats manufacturiers seront en négo. Tout comme 25 syndicats de la culture et des communications. Sans compter les écoles et les centres d'hébergement privés, les casinos, des chauffeurs d'autobus et bien d'autres. Nos membres n'ont pas juste un ras-le-bol de leurs mauvaises conditions de travail : ils sont aussi extrêmement motivés à aller chercher ce qui leur revient », affirme François Enault, premier vice-président de la centrale, absent de la conférence de presse.

Des gains également

Des dizaines de milieux ont par ailleurs vu leurs conditions de travail s'améliorer grandement grâce à leur syndicat CSN et ce, autant au public qu'au privé. On n'a qu'à penser à la lutte historique des CPE, dont la CSN a été la locomotive.

L'année 2022 marquera d'ailleurs le début de nouvelles négociations pour ce secteur. « Les syndicats consulteront leurs membres en début d'année en vue de l'élaboration des cahiers de revendications, et le dépôt des demandes s'effectuera l'automne prochain », précise M. Enault.

Des solutions, mais peu d'écoute

Au cours de l'année 2022, la CSN continuera sa lutte pour obtenir l'augmentation du salaire minimum à 18 $ l'heure, pour l'obtention de la réforme de l'assurance-emploi promise par le fédéral et travaillera à ce que les salarié-es soient mieux protégés. « Lorsqu'on réécoute nos conférences de presse d'il y 15 ou 20 ans, on constate une chose : ça fait longtemps qu'on sonne l'alarme à propos de l'état des services publics, maintenant en lambeaux », ajoute Caroline Senneville.

La CSN est aussi extrêmement préoccupée par l'absence d'un plan musclé pour la lutte aux changements climatiques. « On a dépassé le stade où l'on opposait économie et écologie. Quand le réchauffement climatique menace des industries entières, leurs travailleurs et les milieux de vie, ça prend de toute urgence des investissements gouvernementaux pour stopper les impacts négatifs et offrir de la formation aux employés qui devront changer de carrière. C'est ce qu'on appelle la transition juste », renchérit Mme Senneville.

Dans le contexte actuel, il est étonnant que le dialogue ne soit pas au rendez-vous, alors que le parti au pouvoir gouverne par décret. « La pénurie de main-d'œuvre est l'occasion de changer la façon dont on traite les travailleurs et d'en prendre soin. Pour cela, un dialogue avec le gouvernement de François Legault sera nécessaire, attendu, et reçu très positivement par la centrale », conclut la présidente.

SOURCE CSN

Renseignements: Mélanie Champagne, directrice des communications, CSN, (c) 514 651-1470

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/