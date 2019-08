Bilan estival de l'administration de la mairesse Valérie Plante - Faire avancer d'importants dossiers pour Montréal : le Réseau express vélo

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - L'administration de la mairesse Valérie Plante a profité de la période estivale pour faire avancer de nombreux dossiers d'importance qui promettent d'améliorer le quotidien de la population montréalaise. Plusieurs jalons de la transformation de Montréal ont été posés en cette première moitié de mandat, ce qui a permis à la mairesse et à son équipe de réitérer leurs priorités pour l'avenir de Montréal. C'est ainsi que des actions concrètes ont été menées en matière de mobilité, d'environnement et d'habitation. Voici le quatrième de cinq dossiers majeurs qui ont progressé au cours des derniers mois : le Réseau express vélo (REV).

La Ville de Montréal a dévoilé, le 27 mai 2019, les cinq premiers axes du Réseau Express Vélo (REV).

Le REV offrira des liaisons continues et directes entre les grands pôles d'activités commerciales, résidentielles, industrielles et institutionnelles, de même qu'en direction des principaux pôles de transport collectif.

Le REV comptera, à terme, 17 axes totalisant 184 km. Les 5 premiers axes seront :

L'axe Lajeunesse - St-Denis



L'axe Viger



L'axe Souligny



L'axe Peel



L'axe de Bellechasse

Une série d'études menées dans des villes nord-américaines et européennes démontrent sans contredit les bénéfices et les retombées économiques des pistes cyclables par l'augmentation des chiffres d'affaires des commerces situés aux abords.

Le REV constitue un virage important que prend Montréal pour faire face aux problèmes de mobilité. Il permet de désengorger un réseau cyclable qui est de plus en plus saturé, il offre une nouvelle option à ceux et celles qui souhaitent se déplacer à vélo, mais qui n'osent pas encore le faire. Bref, le REV permet des déplacements efficaces, confortables et sécuritaires.

« Le Réseau Express vélo facilitera les déplacements efficaces, confortables et sécuritaires, mais avant tout, il sera accessible à tous les niveaux d'usagers. Il répondra aux besoins de celles et ceux qui veulent se déplacer à vélo et qui n'ont pas encore adopté ce mode de déplacement. En lien avec l'approche Vision Zéro, ce réseau protégé renforcera le sentiment de sécurité de tous, qu'ils se déplacent à pied, à vélo ou en voiture. Le REV nous servira également de levier pour dynamiser les quartiers et stimuler l'activité sur les artères commerciales. Les expériences probantes menées sur des artères commerciales de New York, Londres et Toronto démontrent clairement qu'un aménagement de plus grande envergure est essentiel à Montréal. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous n'avons pas chômé pendant la première moitié de notre mandat. Nous avons établi des priorités claires visant à améliorer la qualité de vie de la population montréalaise et nous avons travaillé sans relâche pour atteindre nos objectifs. Je suis convaincue que le meilleur est encore à venir! »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

