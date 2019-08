Bilan estival de l'administration de la mairesse Valérie Plante - Faire avancer d'importants dossiers pour Montréal : le Grand parc de l'Ouest

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - L'administration de la mairesse Valérie Plante a profité de la période estivale pour faire avancer de nombreux dossiers d'importance qui promettent d'améliorer le quotidien de la population montréalaise. Plusieurs jalons de la transformation de Montréal ont été posés en cette première moitié de mandat, ce qui a permis à la mairesse et à son équipe de réitérer leurs priorités pour l'avenir de Montréal. C'est ainsi que des actions concrètes ont été menées en matière de mobilité, d'environnement et d'habitation. Voici le dernier de cinq dossiers majeurs qui ont progressé au cours des derniers mois : le Grand parc de l'Ouest.

Le 8 août 2019, la mairesse Valérie Plante a annoncé la création d'un grand parc urbain de 3 000 hectares afin de protéger des espaces naturels de l'ouest de l'île de Montréal.

Ce territoire regroupe les parcs-nature de l'Anse-à-l'Orme, du Bois-de-L'Île-Bizard, du Bois-de-la-Roche, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc, en plus d'inclure différents secteurs d'intérêt à des fins de grands parcs. Il sera accessible à la population en transport en commun grâce à deux stations du Réseau express métropolitain (REM).

À terme, le Grand parc de l'Ouest sera 8 fois grand comme Central Park et 15 fois grand comme le parc du mont Royal.

La création du Grand parc de l'Ouest s'inscrit dans la volonté de la Ville de Montréal de protéger 10 % de la superficie du territoire de Montréal et de protéger et de mettre en valeur les aires naturelles de l'ouest de l'île. Il permettra de protéger des espaces naturels et des milieux humides de l'ouest de l'île de Montréal qui présentent une biodiversité aussi riche qu'unique.

La protection des milieux humides du Grand parc de l'Ouest permettra à la Ville de Montréal d'être mieux adaptée et plus résiliente face aux changements climatiques et à la crue des eaux.

La création du Grand parc de l'Ouest résulte d'un changement de paradigme au sein de la Ville de Montréal. L'administration de Valérie Plante a choisi de repenser entièrement le développement du territoire montréalais et de donner à la protection des aires naturelles l'importance qui lui revient, plutôt que de l'opposer au développement économique.

Rappelons que le gouvernement fédéral a appuyé ce projet à hauteur de 50 M$.

« Avec plus de 3 000 hectares de superficie, le Grand parc de l'Ouest deviendra le plus grand parc urbain du Canada. Il s'agit d'un tournant majeur en matière de protection des milieux humides et de mise en valeur des espaces naturels. Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de protéger 10 % de la superficie du territoire de Montréal et vise à conserver et à protéger à perpétuité les aires naturelles de l'ouest de l'île de Montréal. Ce changement de paradigme profitera à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous n'avons pas chômé pendant la première moitié de notre mandat. Nous avons établi des priorités claires visant à améliorer la qualité de vie de la population montréalaise et nous avons travaillé sans relâche pour atteindre nos objectifs. Je suis convaincue que le meilleur est encore à venir! »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

