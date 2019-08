Bilan estival de l'administration de la mairesse Valérie Plante - Faire avancer d'importants dossiers pour Montréal : la ligne rose

MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - L'administration de la mairesse Valérie Plante a profité de la période estivale pour faire avancer de nombreux dossiers d'importance qui promettent d'améliorer le quotidien de la population montréalaise. Plusieurs jalons de la transformation de Montréal ont été posés en cette première moitié de mandat, ce qui a permis à la mairesse et à son équipe de réitérer leurs priorités pour l'avenir de Montréal. C'est ainsi que des actions concrètes ont été menées en matière de mobilité, d'environnement et d'habitation. Voici le premier de cinq dossiers majeurs qui ont progressé au cours des derniers mois : la ligne rose.

Résumé

Le 26 juin 2019, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé une entente permettant la réallocation d'un montant de 800 M$ de l'enveloppe fédérale allouée à la Société de transport de Montréal afin de financer le projet de réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.

Cette entente prévoit que le gouvernement du Québec accorde à Montréal une compensation équivalente à cette enveloppe fédérale, et au financement provincial y étant attaché, pour des projets d'infrastructures prioritaires.

C'est ainsi que le tronçon ouest de la ligne rose, celui qui permettra de lier le centre-ville et Lachine grâce à un nouveau tramway, sera inscrit au PQI 2020-30.

grâce à un nouveau tramway, sera inscrit au PQI 2020-30. Ce tronçon de la ligne rose s'intégrera au projet de tramway dans l'axe de la rue Notre-Dame , dans l'Est de Montréal.

, dans l'Est de Montréal. Il permettra d'améliorer l'offre en transport en commun dans des secteurs qui sont trop peu desservis, principalement dans le Grand Sud-Ouest de l'île de Montréal.

Citations

« L'entente entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ne fait que des gagnants. Alors que Québec pourra aller de l'avant avec son projet de transport en commun structurant, Montréal obtient l'appui du gouvernement du Québec afin de financer, notamment, un lien structurant de tramway entre le centre-ville de Montréal et Lachine. Ce lien s'intégrera au tramway qui verra le jour dans l'axe de la rue Notre-Dame, dans l'est de Montréal. Le tronçon ouest de la ligne rose verra le jour! »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Nous n'avons pas chômé pendant la première moitié de notre mandat. Nous avons établi des priorités claires visant à améliorer la qualité de vie de la population montréalaise et nous avons travaillé sans relâche pour atteindre nos objectifs. Je suis convaincue que le meilleur est encore à venir! »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

