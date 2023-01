L'engouement des passionnés de l'automobile font de ce retour un grand succès.

MONTRÉAL, le 29 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM), présenté par iA assurance auto et habitation se conclue de belle façon et annonce que 148 516 visiteurs se sont déplacés au Palais des congrès. L'engouement confirme que l'événement est important pour les consommateurs et les passionnés de l'automobile de la grande région de Montréal.

L'organisation trépignait d'impatience à l'idée de recevoir à nouveau les amateurs pour enfin présenter la 78e édition. Ils ont eu la chance d'admirer plus de 220 véhicules parmi lesquels se trouvait le plus grand nombre de véhicules verts et exotiques jamais présenté dans une exposition grand public. « Notre objectif est atteint. Malgré les 3 bordées de neige et la baisse de travailleurs au centre-ville, les gens se sont déplacés et nous les remercions tous de leur visite », ajoute Luis Pereira, directeur exécutif du SIAM.

Bertrand Godin, porte-parole de l'événement, était présent tous les jours et a pu prendre le pouls du public. « Les gens qui attendent leur véhicule ont eu enfin la chance de pouvoir admirer, sentir et toucher pour la toute première fois celui qu'ils ont commandé. Ce sont des familles et des amis qui ont su profiter du Salon pour vivre ensemble leur passion de l'automobile, c'est un peu ça les salons de l'auto ».

Les manufacturiers présents ont déployé les grands moyens pour présenter leurs nouveautés, primeurs et voitures concepts. Jim Scott, responsable des commandites et des salons de l'auto chez General Motors Canada mentionne : « Alors que le Salon International de l'Auto de Montréal se termine pour 2023, nous, chez General Motors, sommes extrêmement heureux de notre décision de participer à l'édition de cette année. Après une pause de deux ans, c'était formidable de présenter à nouveau notre gamme de véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac à la communauté montréalaise et de soutenir nos concessionnaires GM au Québec. C'était fantastique de voir la foule aussi enthousiaste. »

Le Salon de l'Auto de Montréal n'aurait pu avoir lieu sans la participation des partenaires, manufacturiers et exposants. « Nous remercions chaleureusement tous ceux qui sont venus proposer leurs produits et services aux visiteurs. Nous sentions vraiment que les gens étaient heureux du retour de l'événement. Nous ne pouvons passer sous silence la déception de certains visiteurs. Malgré le fait que nous avions communiqué à plusieurs reprises que certains manufacturiers seraient absents, des personnes nous ont malheureusement exprimé leur déception. Nous voyons tout de même l'engouement de l'édition 2023 d'un bon œil. Les consommateurs québécois sont passionnés de l'automobile et nous allons continuer de travailler à créer des événements de l'industrie qui valent le détour. C'était primordial pour nous de faire briller les gens qui étaient sur place. On va se reposer un peu et se préparer pour janvier 2024 » conclut Denis Dessureault, vice-président exécutif du SIAM.

« Nous espérons que le nombre concluant de visiteurs convaincra les constructeurs présents à renouveler leurs participations l'an prochain et rallier ceux qui étaient absents. De notre côté, on peut dire que c'est mission accomplie! » ajoute Luis Pereira directeur exécutif du SIAM.

Autre succès à souligner pour cette édition est le nombre de téléchargements de la toute nouvelle application mobile. Plus de 13 300 personnes ont fait la connaissance de Sam, le guide du Salon de l'Auto et de l'option du 'coffre à gant' qui permettait d'emmagasiner l'information pertinente pour l'utilisateur. C'était une année test pour le SIAM qui veut offrir une application mobile différente de tout ce qui s'offre dans l'industrie des salons et expositions. Nous sommes heureux des résultats et toute l'équipe a déjà des idées plein la tête pour la prochaine année.

C'est ainsi que se conclue l'édition 2023 du Salon International de l'Auto de Montréal, présenté par iA assurance auto et habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal.

Soyez au rendez-vous pour la 79e édition en janvier 2024 !

