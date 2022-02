Bilan du marché du travail au Québec en 2021 : qui a le plus profité de la hausse de l'emploi de 4,1 %?

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En 2021, le nombre d'emplois au Québec a atteint 4 269 000. Cela représente une hausse de 169 400 (+ 4,1 %) par rapport à l'année 2020, qui avait été marquée par une baisse de 208 500 emplois. Le taux de chômage au Québec s'est établi à 6,1 %, alors qu'il était de 8,9 % en 2020. On a dénombré environ 280 000 personnes au chômage en 2021, comparativement à près de 400 000 en 2020. C'est ce qui ressort de l'État du marché du travail au Québec - Bilan de l'année 2021 , diffusé aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec, qui met aussi en perspective les tendances observées au cours des 10 dernières années.

Les gains d'emplois s'observent surtout dans l'emploi à temps plein, le secteur privé et les postes permanents

En 2021, près de 80 % des emplois qui se sont ajoutés sont à temps plein (+ 133 000). Le secteur privé a vu son volume d'emploi augmenter de 127 000, mais le nombre de travailleurs autonomes s'est contracté de 28 000. Le nombre de postes permanents s'est par ailleurs accru de 157 000.

Les hommes et les 25-54 ans profitent davantage de la croissance de l'emploi

La croissance de l'emploi a été plus forte chez les hommes (+ 94 100) que chez les femmes (+ 75 400), et ce sont surtout les personnes de 25 à 54 ans qui en ont profité (+ 82 700). Ce sont toutefois les jeunes qui ont connu la croissance en pourcentage la plus forte (+ 8,3 %), qui s'est traduite par un gain de 43 000 emplois.

La majeure partie de la croissance de l'emploi en 2021 a eu lieu dans les régions de Montréal, des Laurentides et de la Montérégie

La région de Montréal compte, en 2021, 62 600 emplois de plus qu'en 2020. Les régions des Laurentides et de la Montérégie affichent quant à elles un gain respectif de 36 000 et de 26 900 emplois.

Les soins de santé et l'assistance sociale de même que le commerce affichent les plus fortes croissances

Le nombre d'emplois dans les soins de santé et l'assistance sociale a augmenté de 41 800, pour atteindre 521 900 en 2021. Le commerce a vu son nombre d'emplois s'accroître de 37 800, tandis que l'industrie des services professionnels, scientifiques et techniques et celle de la construction ont chacune fait un gain de 27 000 emplois.

Augmentation de la rémunération horaire moyenne et du nombre de postes vacants

En 2021, la rémunération horaire moyenne des employés québécois (28,81 $) a augmenté de 2,2 %; le nombre de postes vacants a crû d'environ 50 % par rapport à 2019 pour atteindre une moyenne de 193 000 aux trois premiers trimestres.

Comparaison avec le Canada

Au Canada en 2021, le nombre d'emplois a progressé d'environ 870 000 (+ 866 200; + 4,8 %), après une baisse de près d'un million (- 986 400) en 2020. Toutes les provinces ont connu une croissance de l'emploi, les plus importantes ayant été observées en Ontario (+ 344 800), au Québec (+ 169 400), en Colombie-Britannique (+ 164 600) et en Alberta (+ 109 400).

Les statistiques présentées dans la publication proviennent des données officielles et finales pour l'année 2021 de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

