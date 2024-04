Bilan des Portes Ouvertes sur le tourisme : découverte de l'industrie du bonheur

Valorisation des métiers et dynamisme des entreprises participantes

LONGUEUIL, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Du 19 au 21 avril avait lieu la deuxième édition des Portes Ouvertes sur le tourisme. Grâce à cette initiative, plus de 1000 inscrits ont eu l'opportunité d'explorer la variété de métiers proposés en tourisme en allant à la rencontre des 70 entreprises participantes dans 11 régions. Plus de 100 activités gratuites organisées directement dans les entreprises ont été proposées afin de mettre en avant l'industrie du bonheur et de faire rayonner la diversité des postes et carrières.

Cette deuxième édition fut l'occasion pour nombre de jeunes, d'étudiants, de travailleuses et de travailleurs, et de chercheurs et chercheuses d'emplois d'acquérir une expérience concrète en milieu professionnel et de réintégrer ou d'explorer les domaines de la restauration, des loisirs, de l'hébergement, du transport de personnes et des services de voyage. En parallèle, l'événement a suscité un vif intérêt au sein de nombreuses familles, qui ont fait le déplacement spécifiquement pour explorer les établissements de leur localité, contribuant ainsi à dynamiser la scène locale.

« Les Portes Ouvertes sur le tourisme sont une occasion exceptionnelle de mettre en lumière le dynamisme et la diversité de l'industrie touristique. En ouvrant nos portes aux visiteurs, nous renforçons le lien entre les entreprises et la communauté, tout en soulignant le rôle crucial du tourisme dans notre économie. Cet événement illustre parfaitement la capacité de notre industrie à créer des perspectives professionnelles stimulantes et enrichissantes pour tous », évoque la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx.

« Participer aux Portes Ouvertes nous offre une occasion précieuse de rencontrer la future génération et de découvrir de nouveaux talents » -- mentionne Gabrielle Amyot, conseillère en acquisition de talents au Fairmont Reine Elizabeth. « C'est un rendez-vous où nous pouvons partager nos passions et inspirer d'autres personnes à explorer les possibilités passionnantes de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Chaque interaction lors de cet événement est une opportunité de semer des graines d'enthousiasme et de curiosité chez les visiteurs, tout en renforçant notre propre engagement envers notre métier. », ajoute-t-elle.

Face au succès grandissant de ce rendez-vous printanier - l'événement avait déjà rassemblé plus de 500 participants l'an passé - un second volet hivernal est d'ores et déjà programmé à l'automne afin de mettre en avant les nombreux métiers singuliers et emblématiques du tourisme hivernal qui contribuent à la renommée de la province.

« Le succès de cette nouvelle édition témoigne de son importance croissante. Cet événement devient un pilier essentiel de notre secteur. Cette initiative collective démontre l'engagement de toute l'industrie à promouvoir nos métiers passionnants. Nous aspirons à susciter un intérêt durable chez les visiteurs envers les entreprises touristiques, les incitant ainsi à rejoindre notre vaste communauté professionnelle » -- mentionne Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT).

Les Portes Ouvertes sur le tourisme sont présentées par le CQRHT et soutenues par plusieurs associations touristiques régionales et sectorielles. Le projet a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère du Tourisme.

Merci à nos partenaires :

Tourisme Cantons-de-l'Est, Tourisme Charlevoix, Tourisme Lanaudière, Tourisme Mauricie, Tourisme Îles de la Madeleine, Tourisme Montérégie, Tourisme Laurentides, Destination Québec Cité, Tourisme Outaouais, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Montréal, l'Association Hôtellerie du Québec, Événements Attractions Québec, l'Association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec et Tourisme Autochtone Québec.

Galerie photos - https://cqrht.qc.ca/nouvelle/portes-ouvertes-sur-le-tourisme/

Site de l'événement : emploisaexplorer.com

À propos du CQRHT

Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie touristique. Depuis 25 ans, l'organisation travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie touristique, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Leur mission : assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'œuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l'industrie touristique.

