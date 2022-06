Bilan des pannes causées par le derecho du 21 mai 2022

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW/ - Le 21 mai dernier, un front orageux évoluant sur plus de 300 km et entraînant des rafales de 150 km l'heure a frappé le Québec et causé des milliers de pannes d'électricité.

Plu de 550 000 clients et clientes ont manqué de courant au plus fort de la tempête, et des infrastructures ont subi des dégâts importants. Il s'agit de l'un des événements ayant nécessité le plus de travaux sur le terrain depuis la crise du verglas de 1998. Les régions de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale ont été particulièrement touchées.

Des milliers d'employés et employées d'Hydro-Québec et de partenaires ont travaillé sans relâche pendant plus d'une semaine afin de rétablir le service pour toutes les personnes ayant subi des pannes à la suite de cette perturbation atmosphérique hors du commun.

Nous remercions nos clients et clientes pour leur patience ainsi que pour la gratitude exprimée envers nos travailleurs et travailleuses.

« Comme c'est toujours le cas lors d'événements majeurs liés à la météo, nos employés ont répondu présents. Autant nos monteurs de ligne qui effectuent le travail sur le terrain, nos partenaires entrepreneurs ou encore notre personnel qui coordonne le tout et s'assure que tout le monde ait un endroit où dormir entre deux quarts de travail de seize heures. Je les remercie tous et toutes et je salue leur dévouement. Un immense merci également à nos clients pour leur patience. Ils ont par ailleurs contribué à éviter les accidents en évitant de prendre des risques inutiles », a souligné Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Hydro-Québec souhaite informer sa clientèle que la mobilisation majeure nécessitée par la tempête a entrainé le report de travaux, ce qui aura une incidence sur certaines interventions ainsi que sur les délais de raccordement de nouvelles installations au cours des prochaines semaines.

Nos employés et employées feront tout leur possible pour atténuer cet impact, et nous remercions à l'avance nos clients et clientes pour leur compréhension.

Faits saillants :

Coût des travaux : environ 70 millions $ (le chiffre pourrait être plus élevé)

11 254 pannes au total

554 649 clients touchés le 21 mai à 20 h, principalement en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière

85 % des clients rétablis 72 heures après le plus fort de l'événement

95 % des clients rétablis 125 heures après le plus fort de l'événement, soit à minuit le 27 mai

160 000 heures travaillées par nos monteurs et monteuses de ligne

Plus de 2 000 employés et employées à pied d'œuvre pendant 11 jours

90 % des bris à l'origine des pannes étaient liés à la végétation

1125 poteaux remplacés

Plus de 400 transformateurs remplacés

40 km de fils électriques installés

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec, 514 289-5005