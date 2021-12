Bilan des Journées professionnelles 2021 - Les travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec souhaitent agir pour la justice climatique

« Nous l'avons vu au cours des journées professionnelles, les travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux peuvent mettre leurs compétences et leur expertise à profit dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. Grâce aux conférences et ateliers, nous sommes maintenant plus à même de dégager des pistes d'actions concrètes. Par exemple, nous devons, ensemble, mobiliser les communautés, les populations et les individus pour lutter contre les changements climatiques et influencer les institutions pour qu'elles agissent. Il faut aussi favoriser la recherche et le développement de formations en travail social et en thérapie conjugale et familiale, en plus d'encourager l'interdisciplinarité. Enfin, les T.S. et T.C.F. ont un rôle important à jouer dans la résilience et la mobilisation des communautés ainsi que dans la mise en place d'actions de proximité » résume M. Pierre-Paul Malenfant, T.S. et président de l'Ordre.

Organisées grâce au soutien financier de La Personnelle et d'organisations engagées dans la lutte aux changements climatiques, les huit conférences et les trois ateliers avaient comme objectif de sensibiliser les travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux au plus grand défi que l'humanité devra affronter au XXIe siècle, les changements climatiques, et aux rôles qu'ils auront à jouer. Des sujets tels que les inégalités sociales et environnementales, les injustices climatiques, le racisme environnemental, l'écoanxiété et l'accompagnement de personnes et de familles en période de grands bouleversements ont été abordés. Il a aussi été question des rôles et des responsabilités du réseau de la santé et des services sociaux face à la crise climatique.

Des conférences appréciées et accessibles en rediffusion

Cette première édition virtuelle des journées professionnelles de l'Ordre a été un franc succès. Près de 450 participants ont assisté aux différentes activités proposées. Soucieux de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la justice climatique, l'Ordre offre la possibilité de visionner, en rediffusion, les huit conférences et les trois ateliers jusqu'au 27 décembre prochain. Pour consulter la programmation et acheter une conférence ou un passeport donnant accès à la totalité des activités, il suffit de consulter le site de l'événement à https://justiceclimatique.illuxi.com/event/justice-climatique.

